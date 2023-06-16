Лазанья с кабачками: рецепт, после которого гости оближут и тарелку, и пальцы

Если нет листьев для лазаньи, вас спасут кабачки!

Лазанья – вкусное и сытное блюдо итальянской кухни. Оно стало любимым у многих из нас.

Но иногда бывает, что полакомиться этим блюдом хочется, но под рукой нет макаронных листьев. "1 хвилина" советует их заменить обычными молодыми кабачками. Кабачковая лазанья получается такой же вкусной.

Как приготовить кабачковую лазанью

Ингредиенты:

3 молодых кабачка;

0,5 кг белых грибов;

150 г плавленого творога;

170 мл кефира;

600 г куриного фарша;

60 г томатной пасты;

3 луковицы;

1 морковка;

2 яйца;

40 г зелени;

1 ст. л. отрубей;

2 зубца чеснока;

соль, растительное масло.

Способ приготовления:

На сковороду налейте растительные масла и поджарьте нарезанные кусочками грибы. Порежьте лук, а чеснок выжмите через пресс. Разделите массу на две порции. Одну часть добавьте к грибам и доведите до полуготовности. Посолите. Кабачки нарежьте тонкими пластинами примерно 2 мм толщиной. На другой сковороде поджарьте фарш, добавив немного масла и остальной лук с чесноком. Немножко подсолите и поджарьте в течение 3 минут. Добавьте натертую морковь, перемешайте и заправьте томатной пастой. После этого потушите не больше 5 минут и снимите с огня. Для соуса взбейте яйца с кефиром и отрубями. Форму смажьте растительным маслом, выложите на дно треть кабачковых слайсов. Сверху разложите фарш, посыпьте зеленью и полейте соусом. Затем добавьте еще одну треть кабачков. Далее – слой грибов, посыпав их зеленью, добавив соус. Наконец выложите остальные кабачки, вылейте весь оставшийся соус и посыпьте натертым сыром. Выставьте духовку на 175 градусов и запекайте лазанью 40 минут.

Еще один упрощенный вариант лазаньи — из лаваша. Готовится она быстро, но так же быстро съедается.