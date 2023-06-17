Минутный рецепт: готовим мясной рулет на ужин на скорую руку
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Мясные блюда всегда пользуются большой популярностью. И это неудивительно, ведь они вкусны, ароматны и, что самое важное, сытные и питательные. Особой популярностью пользуются мясные рулеты.
Потому сегодня мы приготовим мясной рулет по рецепту "1 хвилина". Для такого вкусного и питательного блюда не нужно долго возиться на кухне. Для его приготовления вам понадобятся простые продукты, пергамент и сковорода. Итак, беремся за дело!
Как приготовить мясной рулет
Ингредиенты:
- 600 граммов фарша;
- 90 граммов сыра;
- пучок зелени;
- 20 граммов овсяных хлопьев;
- 40 миллилитров молока;
- соль, перец и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Хорошо нагрейте, но не кипятите, молоко. Высыпьте в отдельную тарелку овсяные хлопья и залейте их очень теплым молоком. Оставьте набухать на 10 минут.
- Добавьте в фарш перец, соль и любимые специи, перемешайте. Разделите фарш на три части, возьмите три куска пергаментной бумаги и на каждый выложите по части фарша.
- Сформируйте из фарша прямоугольник и в него положите сыр, зелень. Заверните фарш в рулет и заверните его пергаментной бумагой. Надежно и крепко закрепите края мясных рулетов и выложите их на сухую разогретую сковороду.
- Залейте полученные колбаски кипятком, накройте крышкой. Тушите не менее 7-8 минут с каждой стороны.
После приготовления оставьте мясные рулеты немного остыть, разрежьте и подавайте к столу с любимыми соусами к разным гарнирам. Приятного аппетита!