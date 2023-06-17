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Еврейский рецепт, с которым вы перестанете готовить обычные котлеты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Их еще называют "ленивыми беляшами"
Их еще называют "ленивыми беляшами". Фото today.ua

Очень простой рецепт котлет

Сочные котлеты – блюдо, которое стало привычным в повседневной жизни украинцев. Мало кто знает, и даже такое привычное и банальное блюдо может быть необычным.

"1 минута" советует приготовить котлеты по этому необычному рецепту. Кто-то называет это блюдо "котлеты по-еврейски", а кто-то называет их ленивыми беляшами.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г;
  • кефир – 200 г;
  • лук – 1 шт;
  • яйцо – 1 шт;
  • соль – 1 ч.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • мука – 100 г;
  • черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Перемалываем мясо в фарш. В нем обязательно должен быть жир – это может быть жирная свинина или куриное филе с кусочком сала.
  2. В фарш добавляем кефир и соду. Перемешиваем массу. Убиваем яйцо, добавляем соль, сахар, измельченную в пюре луковицу и специи. Вымешиваем.
  3. В массу просеиваем муку и еще раз хорошо перемешиваем. Масса должна получиться густой, липнуть к ложке.
  4. Котлеты обжариваем на разогретой сковороде со щедрым количеством растительного масла. Котлеты на сковороду выкладываем не руками, а ложкой.
  5. Обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем, делаем небольшой огонь и накрываем сковороду крышкой. Так они должны на низком огне поджариться около 10 минут.
  6. За это время котлеты подрумянятся и увеличатся в размере. Они должны стать рыхлыми и очень нежными.

Такие котлеты особенно нравятся детям за счет нежной и легкой структуры. Будет вкусно приготовить к ним картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Фарш #Котлеты