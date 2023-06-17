Еврейский рецепт, с которым вы перестанете готовить обычные котлеты
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Очень простой рецепт котлет
Сочные котлеты – блюдо, которое стало привычным в повседневной жизни украинцев. Мало кто знает, и даже такое привычное и банальное блюдо может быть необычным.
"1 минута" советует приготовить котлеты по этому необычному рецепту. Кто-то называет это блюдо "котлеты по-еврейски", а кто-то называет их ленивыми беляшами.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- кефир – 200 г;
- лук – 1 шт;
- яйцо – 1 шт;
- соль – 1 ч.л;
- сахар – 1 ч.л;
- мука – 100 г;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Перемалываем мясо в фарш. В нем обязательно должен быть жир – это может быть жирная свинина или куриное филе с кусочком сала.
- В фарш добавляем кефир и соду. Перемешиваем массу. Убиваем яйцо, добавляем соль, сахар, измельченную в пюре луковицу и специи. Вымешиваем.
- В массу просеиваем муку и еще раз хорошо перемешиваем. Масса должна получиться густой, липнуть к ложке.
- Котлеты обжариваем на разогретой сковороде со щедрым количеством растительного масла. Котлеты на сковороду выкладываем не руками, а ложкой.
- Обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем, делаем небольшой огонь и накрываем сковороду крышкой. Так они должны на низком огне поджариться около 10 минут.
- За это время котлеты подрумянятся и увеличатся в размере. Они должны стать рыхлыми и очень нежными.
Такие котлеты особенно нравятся детям за счет нежной и легкой структуры. Будет вкусно приготовить к ним картофельное пюре.