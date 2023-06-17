Еврейский рецепт, с которым вы перестанете готовить обычные котлеты

Очень простой рецепт котлет

Сочные котлеты – блюдо, которое стало привычным в повседневной жизни украинцев. Мало кто знает, и даже такое привычное и банальное блюдо может быть необычным.

"1 минута" советует приготовить котлеты по этому необычному рецепту. Кто-то называет это блюдо "котлеты по-еврейски", а кто-то называет их ленивыми беляшами.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

кефир – 200 г;

лук – 1 шт;

яйцо – 1 шт;

соль – 1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

мука – 100 г;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Перемалываем мясо в фарш. В нем обязательно должен быть жир – это может быть жирная свинина или куриное филе с кусочком сала. В фарш добавляем кефир и соду. Перемешиваем массу. Убиваем яйцо, добавляем соль, сахар, измельченную в пюре луковицу и специи. Вымешиваем. В массу просеиваем муку и еще раз хорошо перемешиваем. Масса должна получиться густой, липнуть к ложке. Котлеты обжариваем на разогретой сковороде со щедрым количеством растительного масла. Котлеты на сковороду выкладываем не руками, а ложкой. Обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем, делаем небольшой огонь и накрываем сковороду крышкой. Так они должны на низком огне поджариться около 10 минут. За это время котлеты подрумянятся и увеличатся в размере. Они должны стать рыхлыми и очень нежными.

Такие котлеты особенно нравятся детям за счет нежной и легкой структуры. Будет вкусно приготовить к ним картофельное пюре.