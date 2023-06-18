Рецепт этого фруктового десерта заставит забыть о тортах и конфетах

Полезная альтернатива магазинным сладостям

Летние десерты должны быть яркими и фруктовыми, ведь в жару хочется чего-нибудь легкого. И когда, как ни летом, готовить невероятные фруктовые блюда с неповторимым вкусом. Если вы думаете, что приготовить на десерт в жаркий день, то вам сюда.

Фруктовый десерт от "Бабусиних рецептів" — это один из самых легких в приготовлении блюд, которое полюбят взрослые и дети. Он вкусный, ароматный, яркий, а потому не оставит равнодушным никого.

Как приготовить фруктовый десерт

Ингредиенты:

мандарины – 4 штуки;

киви – 2 штуки;

хурма – 2 штуки;

грейпфрут – 1 штука;

яблоки – 2 штуки;

банан – 1 штука;

агар-агар – 8 г;

вода – 50 мл;

молоко – 350 мл;

сгущенка – 200 г;

сметана/йогурт – 200 г.

Способ приготовления:

Очищаем фрукты от кожуры. Киви и бананы нарезаем на маленькие кольца. Частицы грейпфрута очищаем так, чтобы осталась только мякоть, ее нарезаем. Небольшими дольками нарезаем хурму и яблоки. В форму 1,5 литра выкладываем половину фруктов так, чтобы были закрыты борта и дно. В кастрюле на среднем огне разогреваем агар-агар вместе с водой. Через 3 минуты вливаем в водное основание молоко, а затем сгущенку. Ингредиенты перемешиваем и варим несколько минут. Снимаем с плиты агар-агар, добавляем к массе сметану и оставшуюся половину фруктов снова тщательно перемешиваем. Вливаем массу в форму, отправляем в холодильник до полного застывания.

Десерт готов, приятного аппетита. Завариваем любимый кофе и наслаждаемся!