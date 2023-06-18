Рецепт этого фруктового десерта заставит забыть о тортах и конфетах
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Полезная альтернатива магазинным сладостям
Летние десерты должны быть яркими и фруктовыми, ведь в жару хочется чего-нибудь легкого. И когда, как ни летом, готовить невероятные фруктовые блюда с неповторимым вкусом. Если вы думаете, что приготовить на десерт в жаркий день, то вам сюда.
Фруктовый десерт от "Бабусиних рецептів" — это один из самых легких в приготовлении блюд, которое полюбят взрослые и дети. Он вкусный, ароматный, яркий, а потому не оставит равнодушным никого.
Как приготовить фруктовый десерт
Ингредиенты:
- мандарины – 4 штуки;
- киви – 2 штуки;
- хурма – 2 штуки;
- грейпфрут – 1 штука;
- яблоки – 2 штуки;
- банан – 1 штука;
- агар-агар – 8 г;
- вода – 50 мл;
- молоко – 350 мл;
- сгущенка – 200 г;
- сметана/йогурт – 200 г.
Способ приготовления:
- Очищаем фрукты от кожуры. Киви и бананы нарезаем на маленькие кольца. Частицы грейпфрута очищаем так, чтобы осталась только мякоть, ее нарезаем. Небольшими дольками нарезаем хурму и яблоки.
- В форму 1,5 литра выкладываем половину фруктов так, чтобы были закрыты борта и дно.
- В кастрюле на среднем огне разогреваем агар-агар вместе с водой. Через 3 минуты вливаем в водное основание молоко, а затем сгущенку. Ингредиенты перемешиваем и варим несколько минут.
- Снимаем с плиты агар-агар, добавляем к массе сметану и оставшуюся половину фруктов снова тщательно перемешиваем.
- Вливаем массу в форму, отправляем в холодильник до полного застывания.
Десерт готов, приятного аппетита. Завариваем любимый кофе и наслаждаемся!