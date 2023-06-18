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Рецепт этого фруктового десерта заставит забыть о тортах и конфетах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фруктовый десерт - никакой возни с мукой
Фруктовый десерт - никакой возни с мукой. Фото babusyni-retsepty

Полезная альтернатива магазинным сладостям

Летние десерты должны быть яркими и фруктовыми, ведь в жару хочется чего-нибудь легкого. И когда, как ни летом, готовить невероятные фруктовые блюда с неповторимым вкусом. Если вы думаете, что приготовить на десерт в жаркий день, то вам сюда.

Фруктовый десерт от "Бабусиних рецептів" — это один из самых легких в приготовлении блюд, которое полюбят взрослые и дети. Он вкусный, ароматный, яркий, а потому не оставит равнодушным никого.

Как приготовить фруктовый десерт

Ингредиенты:

  • мандарины – 4 штуки;
  • киви – 2 штуки;
  • хурма – 2 штуки;
  • грейпфрут – 1 штука;
  • яблоки – 2 штуки;
  • банан – 1 штука;
  • агар-агар – 8 г;
  • вода – 50 мл;
  • молоко – 350 мл;
  • сгущенка – 200 г;
  • сметана/йогурт – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Очищаем фрукты от кожуры. Киви и бананы нарезаем на маленькие кольца. Частицы грейпфрута очищаем так, чтобы осталась только мякоть, ее нарезаем. Небольшими дольками нарезаем хурму и яблоки.
  2. В форму 1,5 литра выкладываем половину фруктов так, чтобы были закрыты борта и дно.
  3. В кастрюле на среднем огне разогреваем агар-агар вместе с водой. Через 3 минуты вливаем в водное основание молоко, а затем сгущенку. Ингредиенты перемешиваем и варим несколько минут.
  4. Снимаем с плиты агар-агар, добавляем к массе сметану и оставшуюся половину фруктов снова тщательно перемешиваем.
  5. Вливаем массу в форму, отправляем в холодильник до полного застывания.

Десерт готов, приятного аппетита. Завариваем любимый кофе и наслаждаемся!

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