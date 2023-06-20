Вам даже лук не понадобиться: четыре ингредиента - и гора котлет на тарелке

Блюдо будет пахнуть лишь мясом и специями

Вкусные, сочные котлеты, которые пахнут только мясом и вашими любимыми специями — мечта любого повара. Если вы искали рецепт без лука, то вы "пришли" по адресу.

Для этих котлет по рецепту Shuba понадобится филе куриных бедер — именно они являются самой сочной частью тушки. Такие биточки получаются невероятно вкусными. Однако перемешайте хорошо фарш — тогда котлеты не распадутся и будут держать форму.

Как приготовить котлеты без лука

Ингредиенты на 14 порций:

куриное филе из бедра — 1 кг;

яйца куриные — 1 шт.;

манка — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

специи, соль, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе куриного бедра перемелите в мясорубке на фарш. Вбейте в фарш яйцо. Смешайте манку, сухари, специи и соль и всыпьте в фарш. Очень тщательно перемешайте все руками, как будто замешиваете тесто. Накройте фарш крышкой или полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Достаньте фарш из холодильника оставьте при комнатной температуре минут на 15. Сформируйте котлеты. Выложите их в разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте на огне чуть выше среднего с одной стороны, пока не схватится легкая корочка. Переверните котлеты, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Готовьте на тихом огне, время от времени переворачивая, около 30 минут.

Если добавите в котлетный фарш яблоко, ваши биточки станут идеальными. Удивите родных и близких невероятным блюдом.