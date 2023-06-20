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Вам даже лук не понадобиться: четыре ингредиента - и гора котлет на тарелке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невозможно сдержаться при виде таких котлет
Невозможно сдержаться при виде таких котлет. Фото shuba.life

Блюдо будет пахнуть лишь мясом и специями

Вкусные, сочные котлеты, которые пахнут только мясом и вашими любимыми специями — мечта любого повара. Если вы искали рецепт без лука, то вы "пришли" по адресу.

Для этих котлет по рецепту Shuba понадобится филе куриных бедер — именно они являются самой сочной частью тушки. Такие биточки получаются невероятно вкусными. Однако перемешайте хорошо фарш — тогда котлеты не распадутся и будут держать форму.

Как приготовить котлеты без лука

Ингредиенты на 14 порций:

  • куриное филе из бедра — 1 кг;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • специи, соль, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе куриного бедра перемелите в мясорубке на фарш.
  2. Вбейте в фарш яйцо. Смешайте манку, сухари, специи и соль и всыпьте в фарш. Очень тщательно перемешайте все руками, как будто замешиваете тесто. Накройте фарш крышкой или полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
  3. Достаньте фарш из холодильника оставьте при комнатной температуре минут на 15.
  4. Сформируйте котлеты. Выложите их в разогретую сковороду с растительным маслом.
  5. Обжарьте на огне чуть выше среднего с одной стороны, пока не схватится легкая корочка. Переверните котлеты, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Готовьте на тихом огне, время от времени переворачивая, около 30 минут.

Если добавите в котлетный фарш яблоко, ваши биточки станут идеальными. Удивите родных и близких невероятным блюдом.

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#Рецепт #Лук #Котлеты #Готовим дома