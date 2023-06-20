На обычные и не посмотрите: эти арабские блины исчезают со стола в секунду

Блинчики будете готовить только так

Готовить вкусные, тоненькие, кружевные блины — это настоящее искусство. В каждой стране есть свои особенности и приготовления и готового блюда.

Вместе с "1 минута" делимся рецептом арабских блинов на манке. Они получаются не румяные, а светло-золотистые, пышные, но больше напоминают оладьи.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 100 г;

мелкая манная крупа – 200 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сухие дрожжи – 6 г;

теплая вода – 500-600 мл;

растительное масло для жарки.

Для утечки:

мед – 2-3 ст.л;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

Соединяем в миске все ингредиенты для теста – муку, манку, соль, сахар, сухие дрожжи, а также разрыхлитель и теплую воду. Перемешиваем миксером или венчиком, разбивая все комочки. Накрываем тесто плёнкой. Его следует бросить в теплом месте на 15-20 минут. За это время тесто станет пенным и более густым, чем на обычные блины. Такие блины жарят только с одной стороны, они получаются пышными. Чтобы хорошо пропеклись, традиционно готовят на хорошо разогретой сковороде, но на среднем огне. Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом. Наливаем половником тесто. Когда на поверхности начнут появляться дырочки, убавляем огонь. Важно не переворачивать блины и перемешивать тесто каждый раз перед тем, как выкладывать следующий блинчик. Со светлой стороны каждый блин еще горячим смазываем пропиткой. Для его приготовления смешиваем разогретое сливочное масло и мед.

Блинчики получаются очень нежные и вкусные, просто тают во рту. Благодаря тому, что блины получаются очень пористыми, сладкая пропитка заходит в каждую дырочку на тесте. Также мы рассказывали, как варить манку.