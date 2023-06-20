На обычные и не посмотрите: эти арабские блины исчезают со стола в секунду
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Блинчики будете готовить только так
Готовить вкусные, тоненькие, кружевные блины — это настоящее искусство. В каждой стране есть свои особенности и приготовления и готового блюда.
Вместе с "1 минута" делимся рецептом арабских блинов на манке. Они получаются не румяные, а светло-золотистые, пышные, но больше напоминают оладьи.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 100 г;
- мелкая манная крупа – 200 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сухие дрожжи – 6 г;
- теплая вода – 500-600 мл;
- растительное масло для жарки.
- Для утечки:
- мед – 2-3 ст.л;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Соединяем в миске все ингредиенты для теста – муку, манку, соль, сахар, сухие дрожжи, а также разрыхлитель и теплую воду. Перемешиваем миксером или венчиком, разбивая все комочки.
- Накрываем тесто плёнкой. Его следует бросить в теплом месте на 15-20 минут. За это время тесто станет пенным и более густым, чем на обычные блины.
- Такие блины жарят только с одной стороны, они получаются пышными. Чтобы хорошо пропеклись, традиционно готовят на хорошо разогретой сковороде, но на среднем огне.
- Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом. Наливаем половником тесто. Когда на поверхности начнут появляться дырочки, убавляем огонь. Важно не переворачивать блины и перемешивать тесто каждый раз перед тем, как выкладывать следующий блинчик.
- Со светлой стороны каждый блин еще горячим смазываем пропиткой. Для его приготовления смешиваем разогретое сливочное масло и мед.
Блинчики получаются очень нежные и вкусные, просто тают во рту. Благодаря тому, что блины получаются очень пористыми, сладкая пропитка заходит в каждую дырочку на тесте. Также мы рассказывали, как варить манку.