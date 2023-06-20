Без хлопот и стерилизации: рецепт супервкусного компота на зиму

Вкусный компот будет радовать вас всю зиму

Лето позволяет сохранить его дары посредством консервации. Мы рассказывали, как варить вкусное клубничное варенье. Также, пока сезон не прошёл, приготовьте компот из клубники.

Рецептом поделился Евгений Клопотенко. Нужно всего три ингредиента, чтобы приготовить сладкий ароматный напиток. Что важно – отрывайте хвостики из уже чистой клубники, а не отрезайте их – иначе клубника отдаст много сока и станет очень мягкой, а компот будет мутным.

Ингредиенты на трехлитровую банку:

600 г клубники

300 г сахара

2,1 л воды

Способ приготовления:

Стерилизуем банку и крышку. Ставим воду кипятиться. Моем клубнику и обрываем хвостики. Ягоды перекладываем в банку, заливаем их кипятком и оставляем на 10 минут. Неплотно накрываем банку крышкой и сливаем жидкость в отдельную кастрюлю. Варим из нее сироп. Для этого добавляем сахар, доводим до кипения и перемешиваем, чтобы весь сахар растворился. Затем заливаем сиропом банку с клубникой. Закрываем банку металлической крышкой с помощью закатного ключа. Оставляем охлаждаться при комнатной температуре. Затем переставляем для хранения в прохладное место до года.

Сам сладкий напиток можно употреблять уже через неделю настаивания. Также мы рассказывали, как готовить розовое варенье.