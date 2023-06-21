Для рецепта пирога "6 ложек" ни понадобятся ни весы, ни стаканы

Рецепт — проще не придумаешь!

Пирог "Шесть ложек" получил свое название из-за того, что в состав теста входит по шесть ложек пшеничной муки, сахара и молока. Это главная особенность выпечки, ведь она получается не такой калорийной. Для ее приготовления вам не нужно пачкать руки – все ингредиенты измеряются столовыми ложками.

Для приготовления такой выпечки от "Бабусиних рецептів" нужно не так много ингредиентов. Результат превзойдет все ожидания – у вас получится нежная и ароматная вкуснятина.

Как приготовить пирог "Шесть ложек"

Ингредиенты:

по 6 столовых ложек – пшеничной муки, сахара и молока;

2 куриных яйца;

6 столовых ложек рафинированного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

0.5 чайной ложки ванилина (по своему вкусу);

щепотка соли;

2.5 столовые ложки натурального какао-порошка.

Количество продуктов хорошо подходит для формы около 22 см в диаметре.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем все ингредиенты. Разбиваем яйца, добавляем щепотку соли, взбалтываем венчиком. Затем всыпаем сахар, наливаем молоко, растительное масло и перемешиваем до однородности. Теперь просеиваем муку и какао, всыпаем ванилин, разрыхлитель и перемешиваем. Форму смазываем маслом, переливаем в нее тесто. Разогреваем духовку на 180 С и отправляем пирог выпекаться на полчаса. Достаем готовый пирог, даем немного остыть и выкладываем из формы.

Присыпаем пудрой или обмазываем кремом, нарезаем и кушаем с чашечкой ароматного чая. Приятного аппетита!