Для рецепта пирога "6 ложек" ни понадобятся ни весы, ни стаканы
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Рецепт — проще не придумаешь!
Пирог "Шесть ложек" получил свое название из-за того, что в состав теста входит по шесть ложек пшеничной муки, сахара и молока. Это главная особенность выпечки, ведь она получается не такой калорийной. Для ее приготовления вам не нужно пачкать руки – все ингредиенты измеряются столовыми ложками.
Для приготовления такой выпечки от "Бабусиних рецептів" нужно не так много ингредиентов. Результат превзойдет все ожидания – у вас получится нежная и ароматная вкуснятина.
Как приготовить пирог "Шесть ложек"
Ингредиенты:
- по 6 столовых ложек – пшеничной муки, сахара и молока;
- 2 куриных яйца;
- 6 столовых ложек рафинированного масла;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 0.5 чайной ложки ванилина (по своему вкусу);
- щепотка соли;
- 2.5 столовые ложки натурального какао-порошка.
Количество продуктов хорошо подходит для формы около 22 см в диаметре.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем все ингредиенты.
- Разбиваем яйца, добавляем щепотку соли, взбалтываем венчиком. Затем всыпаем сахар, наливаем молоко, растительное масло и перемешиваем до однородности.
- Теперь просеиваем муку и какао, всыпаем ванилин, разрыхлитель и перемешиваем.
- Форму смазываем маслом, переливаем в нее тесто.
- Разогреваем духовку на 180 С и отправляем пирог выпекаться на полчаса.
- Достаем готовый пирог, даем немного остыть и выкладываем из формы.
Присыпаем пудрой или обмазываем кремом, нарезаем и кушаем с чашечкой ароматного чая. Приятного аппетита!