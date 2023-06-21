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Для рецепта пирога "6 ложек" ни понадобятся ни весы, ни стаканы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой малокалорийный пирог можно есть хоть на ночь
Такой малокалорийный пирог можно есть хоть на ночь. Фото babusyni-retsepty

Рецепт — проще не придумаешь!

Пирог "Шесть ложек" получил свое название из-за того, что в состав теста входит по шесть ложек пшеничной муки, сахара и молока. Это главная особенность выпечки, ведь она получается не такой калорийной. Для ее приготовления вам не нужно пачкать руки – все ингредиенты измеряются столовыми ложками.

Для приготовления такой выпечки от "Бабусиних рецептів" нужно не так много ингредиентов. Результат превзойдет все ожидания – у вас получится нежная и ароматная вкуснятина.

Как приготовить пирог "Шесть ложек"

Ингредиенты:

  • по 6 столовых ложек – пшеничной муки, сахара и молока;
  • 2 куриных яйца;
  • 6 столовых ложек рафинированного масла;
  • 1 пакетик разрыхлителя;
  • 0.5 чайной ложки ванилина (по своему вкусу);
  • щепотка соли;
  • 2.5 столовые ложки натурального какао-порошка.

Количество продуктов хорошо подходит для формы около 22 см в диаметре.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешиваем все ингредиенты.
  2. Разбиваем яйца, добавляем щепотку соли, взбалтываем венчиком. Затем всыпаем сахар, наливаем молоко, растительное масло и перемешиваем до однородности.
  3. Теперь просеиваем муку и какао, всыпаем ванилин, разрыхлитель и перемешиваем.
  4. Форму смазываем маслом, переливаем в нее тесто.
  5. Разогреваем духовку на 180 С и отправляем пирог выпекаться на полчаса.
  6. Достаем готовый пирог, даем немного остыть и выкладываем из формы.

Присыпаем пудрой или обмазываем кремом, нарезаем и кушаем с чашечкой ароматного чая. Приятного аппетита!

Теги:
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