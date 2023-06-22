Так готовят рис для гарнира турецкие повара: намного вкуснее, чем просто сварить на воде
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Даже простой рис может удивить вкусом
Рис – ценный и вкусный продукт. Его можно готовить по-разному: варить, жарить, делать из него котлеты и ризотто. Вкусными получаются и молочные каши и супы с рисом.
Мы привыкли варить рис в подсоленной воде. А вот турецкие повара такой способ приготовления крупы не признают – их технология варки риса очень отличается. Вместе с Рrostoway расскажем, как приготовить вкусный и насыщенный рис "Пиляв" по турецкому рецепту.
Как приготовить рис по-турецки
Ингредиенты:
- рис — 2 стакана;
- горячая вода — 2,5 стакана;
- масло – 3 ст. л.;
- масло – 1 ст. л.
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Рис залейте теплой водой, всыпьте чуть-чуть соли и оставьте стоять в течение 15-20 минут. Затем его нужно еще раз тщательно промыть водой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока вода не будет чистой. Откиньте на сито, чтобы влага стекла.
- На сковороде смешайте растительное масло и масло. В этой смеси обжарьте просушенный рис в течение 4-5 минут. Постоянно помешивайте, чтобы избежать пригорания. В конце добавьте воду или бульон, посолите и закройте крышкой.
- Поставьте рис вариться на сильный огонь. Как только вода начала кипеть, убавьте.
- Доведите рис до готовности и снимите с огня. Оставьте под крышкой в течение 15 минут.
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