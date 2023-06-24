Эти запасы съедят очень быстро: как приготовить на зиму огурцы в горчичном маринаде
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Наслаждайтесь зимой хрустом любимых овощей
Маринованные огурцы — прекрасная альтернатива свежим, ведь благодаря искусным рецептам хозяюшек овощи сохраняют освежающий вкус и характерный хруст. Конечно же, у каждого кулинара есть свой любимый рецепт приготовления этой закуски.
Вместе с Shuba делимся рецептом маринованных огурцов в горчичном маринаде. Для приготовления маринада понадобится обычная крепкая горчица. Именно из-за горчицы закрутки будут иметь сначала не очень презентабельный "мутный" вид. Но попробовав огурчики, вы будете в восторге. Маринованные огурцы с горчицей получатся вкусными и пикантными на вкус, и станут любимчиками на столе.
Как приготовить маринованные огурцы в горчичном маринаде
Ингредиенты на 10 порций:
- горчица — 130 г;
- вода — 2 л;
- сахар — 300 г;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус — 400 мл.
Основной:
- огурец — по вкусу;
- чеснок, зубчики — 10 шт.;
- перец черный, горошек — 10 г;
- перец душистый, горошек — 10 шт.;
- смородины листья — 10 шт.;
- укроп, зонтики — 5 шт.;
- вишня, листья — 5 шт.
Способ приготовления:
- Замочите огурцы на 2-3 часа.
- В кастрюле смешайте воду, горчицу, сахар, соль, уксус. Доведите до кипения и снимите с огня.
- Вымойте 5 литровых банок. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 горошины черного и душистого перца, поровну распределите зелень. Плотно заложите мытые огурчики.
- Залейте банки маринадом, прикройте кишками.
- На дно глубокой кастрюли постелите ткань или полотенце и поставьте банки с огурцами. Залейте водой по "плечики" и доведите до кипения. С момента закипания должно пройти 7-10 минут. После такой стерилизации банки сразу доставайте и закручивайте крышками.
- Банки с еврокрышечками переворачивать не нужно, а с обычными — переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать. Затем спрячьте в прохладное место на хранение.
Кстати, стерилизовать банки для закруток можно тремя способами. Выберите ваш любимый и готовьте с удовольствием!