Эти запасы съедят очень быстро: как приготовить на зиму огурцы в горчичном маринаде

Наслаждайтесь зимой хрустом любимых овощей

Маринованные огурцы — прекрасная альтернатива свежим, ведь благодаря искусным рецептам хозяюшек овощи сохраняют освежающий вкус и характерный хруст. Конечно же, у каждого кулинара есть свой любимый рецепт приготовления этой закуски.

Вместе с Shuba делимся рецептом маринованных огурцов в горчичном маринаде. Для приготовления маринада понадобится обычная крепкая горчица. Именно из-за горчицы закрутки будут иметь сначала не очень презентабельный "мутный" вид. Но попробовав огурчики, вы будете в восторге. Маринованные огурцы с горчицей получатся вкусными и пикантными на вкус, и станут любимчиками на столе.

Как приготовить маринованные огурцы в горчичном маринаде

Ингредиенты на 10 порций:

горчица — 130 г;

вода — 2 л;

сахар — 300 г;

соль — 2 ст. л.;

уксус — 400 мл.

Основной:

огурец — по вкусу;

чеснок, зубчики — 10 шт.;

перец черный, горошек — 10 г;

перец душистый, горошек — 10 шт.;

смородины листья — 10 шт.;

укроп, зонтики — 5 шт.;

вишня, листья — 5 шт.

Способ приготовления:

Замочите огурцы на 2-3 часа. В кастрюле смешайте воду, горчицу, сахар, соль, уксус. Доведите до кипения и снимите с огня. Вымойте 5 литровых банок. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 горошины черного и душистого перца, поровну распределите зелень. Плотно заложите мытые огурчики. Залейте банки маринадом, прикройте кишками. На дно глубокой кастрюли постелите ткань или полотенце и поставьте банки с огурцами. Залейте водой по "плечики" и доведите до кипения. С момента закипания должно пройти 7-10 минут. После такой стерилизации банки сразу доставайте и закручивайте крышками. Банки с еврокрышечками переворачивать не нужно, а с обычными — переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать. Затем спрячьте в прохладное место на хранение.

Кстати, стерилизовать банки для закруток можно тремя способами. Выберите ваш любимый и готовьте с удовольствием!