О майонезе и не вспомните: рецепт лучшего летнего соуса для выпечки и салатов

Лето – отличный повод "облегчить" блюда

Часто в салаты, выпечку и соленые блюда, например в пиццу на сковороде, кулинары добавляют майонез. Если опустить его вкусовые качества, майонез – это холодный соус, и он не предназначен для того, чтобы его нагрели. Поэтому лучше перейти на более легкие соусы, особенно летом.

Вместе с " Сегодня " рассказываем, как приготовить вкусный соус на основе белого йогурта. Используя йогурт в качестве основы, добавляем другие продукты и комбинируем вкусы.

Соус на основе натурального йогурта

К густому греческому йогурту можно добавить горчицу, соевый соус или томатную пасту. Вариант с горчицей подходит для запекания продуктов и салатов. Очень вкусно добавить немного томатной пасты и подсолить. Соевый соус добавляют для соленой заливки запеканок и т.п.

И еще один рецепт: на 100 г натурального йогурта нужна чайная ложка сухого или измельченного свежего чеснока. Также добавляем половину чайной ложки горчицы и две столовых ложки оливкового масла. Солим, перчим, можно добавить свежую зелень.

Теперь вы знаете, как заменить майонез в большинстве блюд с помощью обычного йогурта. Также мы рассказывали, как готовить вкусный и сытный соус на основе сметаны.