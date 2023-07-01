Суперсытная и вкусная: рецепт фантастической постной запеканки

Идеально для вкусного постного обеда

Мы делились рецептом кабачковой запеканки. Сегодня поговорим о чечевичной запеканке — необычном изысканном блюде, которое отлично подойдет для людей, постящихся или соблюдающих веганскую диету.

Эта запеканка может стать как закуской в холодном виде, так и самостоятельным блюдом, которое хорошо сочетать с тушеными овощами. Рецептом поделились на Shuba.

Ингредиенты:

Чечевица красная — 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Отруби — 70 г

Оливковое масло – 30 мл

Соль, перец — по вкусу

Паприка молотая — 5 г

Способ приготовления:

Чечевицу промываем, заливаем горячей водой и варим 25 минут. Затем лишнюю жидкость сливаем, чечевицу охлаждаем. Лук и чеснок очищаем и измельчаем. Перец моем, удаляем сердцевину, мякоть нарезаем мелким кубиком. Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем лук до мягкости. Добавляем чеснок и перец. Перемешиваем и тушим еще 5 минут. Кабачок моем, натираем на грубую терку. Отжимаем жидкость. В миске смешиваем чечевицу, овсяные отруби, натертый кабачок и перемешиваем. Оставляем на 10 минут для набухания. Затем добавляем обжаренный лук с перцем, соль, перец, паприку. Перемешиваем. Форму смазываем маслом, выкладываем в нее чечевичную массу и разравниваем. Запекаем при температуре 180°C 40-50 минут до золотистого цвета.

Запеканка получается вкусной и очень сытной. Также мы рассказывали, как приготовить постные морковные котлеты.