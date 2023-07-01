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Суперсытная и вкусная: рецепт фантастической постной запеканки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такая запеканка может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом
Такая запеканка может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Фото shuba.life

Идеально для вкусного постного обеда

Мы делились рецептом кабачковой запеканки. Сегодня поговорим о чечевичной запеканке — необычном изысканном блюде, которое отлично подойдет для людей, постящихся или соблюдающих веганскую диету.

Эта запеканка может стать как закуской в холодном виде, так и самостоятельным блюдом, которое хорошо сочетать с тушеными овощами. Рецептом поделились на Shuba.

Ингредиенты:

  • Чечевица красная — 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Отруби — 70 г
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Паприка молотая — 5 г

Способ приготовления:

  1. Чечевицу промываем, заливаем горячей водой и варим 25 минут. Затем лишнюю жидкость сливаем, чечевицу охлаждаем.
  2. Лук и чеснок очищаем и измельчаем. Перец моем, удаляем сердцевину, мякоть нарезаем мелким кубиком.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем лук до мягкости. Добавляем чеснок и перец. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.
  4. Кабачок моем, натираем на грубую терку. Отжимаем жидкость.
  5. В миске смешиваем чечевицу, овсяные отруби, натертый кабачок и перемешиваем. Оставляем на 10 минут для набухания.
  6. Затем добавляем обжаренный лук с перцем, соль, перец, паприку. Перемешиваем.
  7. Форму смазываем маслом, выкладываем в нее чечевичную массу и разравниваем. Запекаем при температуре 180°C 40-50 минут до золотистого цвета.

Запеканка получается вкусной и очень сытной. Также мы рассказывали, как приготовить постные морковные котлеты.

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