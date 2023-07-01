Суперсытная и вкусная: рецепт фантастической постной запеканки
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Идеально для вкусного постного обеда
Мы делились рецептом кабачковой запеканки. Сегодня поговорим о чечевичной запеканке — необычном изысканном блюде, которое отлично подойдет для людей, постящихся или соблюдающих веганскую диету.
Эта запеканка может стать как закуской в холодном виде, так и самостоятельным блюдом, которое хорошо сочетать с тушеными овощами. Рецептом поделились на Shuba.
Ингредиенты:
- Чечевица красная — 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Кабачки – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 1 шт.
- Отруби — 70 г
- Оливковое масло – 30 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка молотая — 5 г
Способ приготовления:
- Чечевицу промываем, заливаем горячей водой и варим 25 минут. Затем лишнюю жидкость сливаем, чечевицу охлаждаем.
- Лук и чеснок очищаем и измельчаем. Перец моем, удаляем сердцевину, мякоть нарезаем мелким кубиком.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем лук до мягкости. Добавляем чеснок и перец. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.
- Кабачок моем, натираем на грубую терку. Отжимаем жидкость.
- В миске смешиваем чечевицу, овсяные отруби, натертый кабачок и перемешиваем. Оставляем на 10 минут для набухания.
- Затем добавляем обжаренный лук с перцем, соль, перец, паприку. Перемешиваем.
- Форму смазываем маслом, выкладываем в нее чечевичную массу и разравниваем. Запекаем при температуре 180°C 40-50 минут до золотистого цвета.
Запеканка получается вкусной и очень сытной. Также мы рассказывали, как приготовить постные морковные котлеты.