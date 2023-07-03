Для семейного ужина в гуцульском стиле: необычный рецепт грибов с секретом
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Необычный способ приготовления грибов
Гуцулы — любители вкусно покушать и придумать необычные, но невероятно вкусные рецепты. Именно они придумали необычное сочетание грибов с брынзой.
Обычно это блюдо готовится из белых грибов, но подойдут и королевские шампиньоны. Shuba рассказывает, что сначала грибы необходимо обжарить на сливочном масле, а затем потушить в горшочках под сметанным соусом и тертой брынзой. Этот аромат и вкус вы запомните надолго!
Как приготовить грибы с брынзой в горшочке
Ингредиенты на 4 порции:
- грибы — 500 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- сметана — 220 г;
- брынза — 150 г;
- масло сливочное — 100 г;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте и отварите грибы. Остудите отварные грибы и нарежьте большими кусочками. Шампиньоны не нужно отваривать.
- Очистите лук и нарежьте полукольцами. На разогретой со сливочным маслом сковороде обжарьте лук в течение 2-3 минут. Добавьте измельченные грибы и жарьте еще 7-8 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте горшок или горшки для запекания. Натрите брынзу.
- Разогрейте остальное сливочное масло в сотейнике или в чистой небольшой сковороде. Добавьте муку, хорошо размешайте и жарьте тридцать секунд, постоянно помешивая. Добавьте сметану, посолите, приперчите. Доведите смесь до кипения и снимите сосуд с соусом с огня.
- Разложите грибы с луком по горшочкам или переложите в один горшок. Залейте соусом, сверху добавьте тертую брынзу. Запекайте 10-15 минут до появления золотистой корочки.
Приготовьте целую запеченную курицу и подайте вместе с этими грибами и картофельным пюре. Вы превратите обычный ужин в маленький праздник.