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Для семейного ужина в гуцульском стиле: необычный рецепт грибов с секретом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие "сырные" грибы вы еще не пробовали!
Такие "сырные" грибы вы еще не пробовали!. Фото shuba.life

Необычный способ приготовления грибов

Гуцулы — любители вкусно покушать и придумать необычные, но невероятно вкусные рецепты. Именно они придумали необычное сочетание грибов с брынзой.

Обычно это блюдо готовится из белых грибов, но подойдут и королевские шампиньоны. Shuba рассказывает, что сначала грибы необходимо обжарить на сливочном масле, а затем потушить в горшочках под сметанным соусом и тертой брынзой. Этот аромат и вкус вы запомните надолго!

Как приготовить грибы с брынзой в горшочке

Ингредиенты на 4 порции:

  • грибы — 500 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • сметана — 220 г;
  • брынза — 150 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • мука пшеничная — 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте и отварите грибы. Остудите отварные грибы и нарежьте большими кусочками. Шампиньоны не нужно отваривать.
  2. Очистите лук и нарежьте полукольцами. На разогретой со сливочным маслом сковороде обжарьте лук в течение 2-3 минут. Добавьте измельченные грибы и жарьте еще 7-8 минут.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте горшок или горшки для запекания. Натрите брынзу.
  4. Разогрейте остальное сливочное масло в сотейнике или в чистой небольшой сковороде. Добавьте муку, хорошо размешайте и жарьте тридцать секунд, постоянно помешивая. Добавьте сметану, посолите, приперчите. Доведите смесь до кипения и снимите сосуд с соусом с огня.
  5. Разложите грибы с луком по горшочкам или переложите в один горшок. Залейте соусом, сверху добавьте тертую брынзу. Запекайте 10-15 минут до появления золотистой корочки.

Приготовьте целую запеченную курицу и подайте вместе с этими грибами и картофельным пюре. Вы превратите обычный ужин в маленький праздник.

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