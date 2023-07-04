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Хитрый трюк для лучшей заготовки: кабачки останутся хрустящими

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти кабачки останутся невероятными до самой зимы
Эти кабачки останутся невероятными до самой зимы. Фото shuba.life

Продолжается сезон активной консервации

Мы рассказывали, что делать, если не густеет варенье. Теперь делимся рецептом фантастически вкусных кабачков на зиму.

Как и в случае с огурцами, одним из признаков правильной засолки кабачков является наличие их приятного хруста. Чтобы добиться этого, овощи необходимо готовить определенным способом. Проверенным рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг кабачков
  • 4 зубчика чеснока
  • несколько веточек петрушки
  • лавровые листья
  • 3 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 6 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

  1. Сначала следует хорошо промыть все овощные ингредиенты – каабчки, чеснок и петрушку. Дальше кабачок нужно нарезать. Кружочки не должны быть слишком толстыми: максимум 1 сантиметр.
  2. Кусочки следует залить прохладной водой и подержать там несколько часов. После этого берем банку объемом 3 литра. На дно следует укладывать всю подготовленную зелень и пару лавровых листьев.
  3. Составляем в банке кружочки кабачков. Заливаем крутым кипятком.
  4. Через 20 минут воду следует слить в кастрюлю. Необходимо добавить сахар и соль. Полученный маринад надо вскипятить. Когда начнут появляться пузырьки, в эту воду нужно влить 6 столовых ложек уксуса.
  5. Залейте этим рассолом кабачки.

Банка закрываем стерилизованной крышкой. Ее следует перевернуть крышкой вниз и поставить в теплое место до остывания.

Теги:
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