Хитрый трюк для лучшей заготовки: кабачки останутся хрустящими

Продолжается сезон активной консервации

Мы рассказывали, что делать, если не густеет варенье. Теперь делимся рецептом фантастически вкусных кабачков на зиму.

Как и в случае с огурцами, одним из признаков правильной засолки кабачков является наличие их приятного хруста. Чтобы добиться этого, овощи необходимо готовить определенным способом. Проверенным рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

4 зубчика чеснока

несколько веточек петрушки

лавровые листья

3 ст. л. сахара

3 ст. л. соли

6 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

Сначала следует хорошо промыть все овощные ингредиенты – каабчки, чеснок и петрушку. Дальше кабачок нужно нарезать. Кружочки не должны быть слишком толстыми: максимум 1 сантиметр. Кусочки следует залить прохладной водой и подержать там несколько часов. После этого берем банку объемом 3 литра. На дно следует укладывать всю подготовленную зелень и пару лавровых листьев. Составляем в банке кружочки кабачков. Заливаем крутым кипятком. Через 20 минут воду следует слить в кастрюлю. Необходимо добавить сахар и соль. Полученный маринад надо вскипятить. Когда начнут появляться пузырьки, в эту воду нужно влить 6 столовых ложек уксуса. Залейте этим рассолом кабачки.

Банка закрываем стерилизованной крышкой. Ее следует перевернуть крышкой вниз и поставить в теплое место до остывания.