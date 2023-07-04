Хитрый трюк для лучшей заготовки: кабачки останутся хрустящими
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Продолжается сезон активной консервации
Мы рассказывали, что делать, если не густеет варенье. Теперь делимся рецептом фантастически вкусных кабачков на зиму.
Как и в случае с огурцами, одним из признаков правильной засолки кабачков является наличие их приятного хруста. Чтобы добиться этого, овощи необходимо готовить определенным способом. Проверенным рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков
- 4 зубчика чеснока
- несколько веточек петрушки
- лавровые листья
- 3 ст. л. сахара
- 3 ст. л. соли
- 6 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
- Сначала следует хорошо промыть все овощные ингредиенты – каабчки, чеснок и петрушку. Дальше кабачок нужно нарезать. Кружочки не должны быть слишком толстыми: максимум 1 сантиметр.
- Кусочки следует залить прохладной водой и подержать там несколько часов. После этого берем банку объемом 3 литра. На дно следует укладывать всю подготовленную зелень и пару лавровых листьев.
- Составляем в банке кружочки кабачков. Заливаем крутым кипятком.
- Через 20 минут воду следует слить в кастрюлю. Необходимо добавить сахар и соль. Полученный маринад надо вскипятить. Когда начнут появляться пузырьки, в эту воду нужно влить 6 столовых ложек уксуса.
- Залейте этим рассолом кабачки.
Банка закрываем стерилизованной крышкой. Ее следует перевернуть крышкой вниз и поставить в теплое место до остывания.