Просто доверьтесь шеф-повару: макароны с картофелем по этому рецепту получатся непревзойденной
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Удивите близких и друзей необычным сочетанием
Если вы наварили много любимых макарон и не знаете, что с ними делать, у итальянцев есть ответ на этот вопрос. Просто добавьте картофель и приготовьте необычное блюдо – Pasta e patate, то есть паста с картофелем.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что в оригинальном рецепте делается зажарка из овощей, но мы сегодня упростим блюдо и просто добавим яичный желток — он будет служить соусом. Для разнообразия вкуса блюдо можно посыпать тертым пармезаном, добавить кусочки бекона или песто соус.
Как приготовить пасту с картофелем
Ингредиенты:
- 200 г отварной пасты (100-150 г сухих изделий);
- 1 картофель;
- ½ ч. л. черного свежемолотого перца;
- 50 мл оливкового масла;
- 1 желток;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите пасту до состояния аль-денте в соответствии с инструкцией на упаковке или используйте уже сваренные макароны.
- Картошку хорошо помойте, снимите щеткой остатки почвы и отварите в мундире до готовности. Затем очистите и разрежьте на 4 части.
- Оливковое масло разогрейте на сковороде, выложите отварную пасту и картофель. Обжаривайте 2-3 минуты. Посолите, добавьте желток, перемешайте и снимайте с огня.
- Выложите пасту с картофелем в тарелку, добавьте перец и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Если вы хотите приготовить идеальные макароны, не варите их на воде. Чтобы паста получилась вкусной, существует один небольшой лайфхак.