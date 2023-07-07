Просто доверьтесь шеф-повару: макароны с картофелем по этому рецепту получатся непревзойденной

Удивите близких и друзей необычным сочетанием

Если вы наварили много любимых макарон и не знаете, что с ними делать, у итальянцев есть ответ на этот вопрос. Просто добавьте картофель и приготовьте необычное блюдо – Pasta e patate, то есть паста с картофелем.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что в оригинальном рецепте делается зажарка из овощей, но мы сегодня упростим блюдо и просто добавим яичный желток — он будет служить соусом. Для разнообразия вкуса блюдо можно посыпать тертым пармезаном, добавить кусочки бекона или песто соус.

Как приготовить пасту с картофелем

Ингредиенты:

200 г отварной пасты (100-150 г сухих изделий);

1 картофель;

½ ч. л. черного свежемолотого перца;

50 мл оливкового масла;

1 желток;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите пасту до состояния аль-денте в соответствии с инструкцией на упаковке или используйте уже сваренные макароны. Картошку хорошо помойте, снимите щеткой остатки почвы и отварите в мундире до готовности. Затем очистите и разрежьте на 4 части. Оливковое масло разогрейте на сковороде, выложите отварную пасту и картофель. Обжаривайте 2-3 минуты. Посолите, добавьте желток, перемешайте и снимайте с огня. Выложите пасту с картофелем в тарелку, добавьте перец и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

Если вы хотите приготовить идеальные макароны, не варите их на воде. Чтобы паста получилась вкусной, существует один небольшой лайфхак.