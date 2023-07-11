Никаких "тещиных языков" и икры: так едят баклажаны в Испании
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Двадцать минут — и необычное блюдо готово!
Лето без баклажанов невыносимо! "Тещин язык", баклажанная икра, овощи, фаршированные сыром — рецептов их приготовления нереальное множество.
А в Испании любят баклажаны готовить с медом. Shuba рассказывает, что такой рецепт появился в испанской Андалусии. "Грибной" вкус баклажан и удачное сочетание нежного плотного кляра, меда и освежающей мяты - что может быть вкуснее?
Как приготовить жареные баклажаны с медом
Ингредиенты на 6 порций:
- баклажан — 500 г;
- вода — 4 стакана;
- соль — 1 ч. л.;
- мука миндальная — 2/3 стакана;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко — 1 стакан;
- мед — 1/4 стакана;
- кунжут белый — 3 ч. л.;
- мята — 10 г;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Поджарьте на сухой сковороде семена кунжута, помешивая, около 2 минут.
- Баклажан помойте, отрежьте плодоножки и попки, нарежьте удобными для вас кусками. Положите их в большую кастрюлю и залейте с солью водой. Оставьте так на 30 минут.
- Слейте воду, а из баклажанов дайте стечь жидкости в дуршлаг или промокните их бумажными салфетками.
- Перемешайте муку, разрыхлитель, соль, добавьте молоко и яйца. Хорошо перемешайте все до однородности.
- Нагрейте растительное масло в сковороде. Вмакивайте баклажаны в кляр и жарьте в горячем масле примерно по 30 секунд с каждой стороны. Переложите на бумажные салфетки.
- Нагрейте мед. Баклажаны положите на тарелку. Полейте баклажаны медом, посыпьте кунжутными семенами и мытой нарезанной мятой.
Подавайте баклажаны теплыми с любимым гарниром. Приятного аппетита!