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Никаких "тещиных языков" и икры: так едят баклажаны в Испании

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Бесподобные баклажаны с медом по-испански
Бесподобные баклажаны с медом по-испански. Фото shuba.life

Двадцать минут — и необычное блюдо готово!

Лето без баклажанов невыносимо! "Тещин язык", баклажанная икра, овощи, фаршированные сыром — рецептов их приготовления нереальное множество.

А в Испании любят баклажаны готовить с медом. Shuba рассказывает, что такой рецепт появился в испанской Андалусии. "Грибной" вкус баклажан и удачное сочетание нежного плотного кляра, меда и освежающей мяты - что может быть вкуснее?

Как приготовить жареные баклажаны с медом

Ингредиенты на 6 порций:

  • баклажан — 500 г;
  • вода — 4 стакана;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука миндальная — 2/3 стакана;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • молоко — 1 стакан;
  • мед — 1/4 стакана;
  • кунжут белый — 3 ч. л.;
  • мята — 10 г;
  • растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Поджарьте на сухой сковороде семена кунжута, помешивая, около 2 минут.
  2. Баклажан помойте, отрежьте плодоножки и попки, нарежьте удобными для вас кусками. Положите их в большую кастрюлю и залейте с солью водой. Оставьте так на 30 минут.
  3. Слейте воду, а из баклажанов дайте стечь жидкости в дуршлаг или промокните их бумажными салфетками.
  4. Перемешайте муку, разрыхлитель, соль, добавьте молоко и яйца. Хорошо перемешайте все до однородности.
  5. Нагрейте растительное масло в сковороде. Вмакивайте баклажаны в кляр и жарьте в горячем масле примерно по 30 секунд с каждой стороны. Переложите на бумажные салфетки.
  6. Нагрейте мед. Баклажаны положите на тарелку. Полейте баклажаны медом, посыпьте кунжутными семенами и мытой нарезанной мятой.

Подавайте баклажаны теплыми с любимым гарниром. Приятного аппетита!

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