Никаких "тещиных языков" и икры: так едят баклажаны в Испании

Двадцать минут — и необычное блюдо готово!

Лето без баклажанов невыносимо! "Тещин язык", баклажанная икра, овощи, фаршированные сыром — рецептов их приготовления нереальное множество.

А в Испании любят баклажаны готовить с медом. Shuba рассказывает, что такой рецепт появился в испанской Андалусии. "Грибной" вкус баклажан и удачное сочетание нежного плотного кляра, меда и освежающей мяты - что может быть вкуснее?

Как приготовить жареные баклажаны с медом

Ингредиенты на 6 порций:

баклажан — 500 г;

вода — 4 стакана;

соль — 1 ч. л.;

мука миндальная — 2/3 стакана;

разрыхлитель — 1 ч. л.

яйца куриные — 2 шт.;

молоко — 1 стакан;

мед — 1/4 стакана;

кунжут белый — 3 ч. л.;

мята — 10 г;

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Поджарьте на сухой сковороде семена кунжута, помешивая, около 2 минут. Баклажан помойте, отрежьте плодоножки и попки, нарежьте удобными для вас кусками. Положите их в большую кастрюлю и залейте с солью водой. Оставьте так на 30 минут. Слейте воду, а из баклажанов дайте стечь жидкости в дуршлаг или промокните их бумажными салфетками. Перемешайте муку, разрыхлитель, соль, добавьте молоко и яйца. Хорошо перемешайте все до однородности. Нагрейте растительное масло в сковороде. Вмакивайте баклажаны в кляр и жарьте в горячем масле примерно по 30 секунд с каждой стороны. Переложите на бумажные салфетки. Нагрейте мед. Баклажаны положите на тарелку. Полейте баклажаны медом, посыпьте кунжутными семенами и мытой нарезанной мятой.

Подавайте баклажаны теплыми с любимым гарниром. Приятного аппетита!