Заготовка, достойная королей: янтарное варенье из китайки

Сохраните рецепт, чтобы не потерять

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший джем из черной смородины и банана. Теперь делимся рецептом оригинального варенья из китайки. Эти плоды еще называют райскими яблочками.

Заготовка, о которой рассказали на портале " Советница ", оригинальна с виду — маленькие плоды будто плавают в янтарном густом сиропе. Этими яблочками, кстати, можно украшать сладкие блюда. К примеру, пироги.

Ингредиенты:

1 кг "райских" яблок

1 кг сахара

300 мл воды

Способ приготовления:

Плоды с плодоножками перебираем. Моем их в холодной воде. Температура воды важна – ведь теплая жидкость начнет "готовить" плоды рано, а это нежелательно. Каждое яблочко в нескольких местах следует проколоть зубочисткой. Это делают, чтобы кожица потом не трескалась. Кипятим воду с сахаром. Заливаем этим сиропом яблоки. Оставляем заготовку в таком виде в сутки. Затем сироп сливаем в кастрюлю, кипятим. Снова заливаем яблоки в сутки. После этого довариваем плоды в сиропе до готовности. Раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками.

Варенье получается невероятно нежным и красивым. Также мы рассказывали, как приготовить сладкую заготовку из кабачка.