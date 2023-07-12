Заготовка, достойная королей: янтарное варенье из китайки
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Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший джем из черной смородины и банана. Теперь делимся рецептом оригинального варенья из китайки. Эти плоды еще называют райскими яблочками.
Заготовка, о которой рассказали на портале " Советница ", оригинальна с виду — маленькие плоды будто плавают в янтарном густом сиропе. Этими яблочками, кстати, можно украшать сладкие блюда. К примеру, пироги.
Ингредиенты:
- 1 кг "райских" яблок
- 1 кг сахара
- 300 мл воды
Способ приготовления:
- Плоды с плодоножками перебираем. Моем их в холодной воде. Температура воды важна – ведь теплая жидкость начнет "готовить" плоды рано, а это нежелательно.
- Каждое яблочко в нескольких местах следует проколоть зубочисткой. Это делают, чтобы кожица потом не трескалась.
- Кипятим воду с сахаром. Заливаем этим сиропом яблоки. Оставляем заготовку в таком виде в сутки.
- Затем сироп сливаем в кастрюлю, кипятим. Снова заливаем яблоки в сутки.
- После этого довариваем плоды в сиропе до готовности. Раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками.
Варенье получается невероятно нежным и красивым. Также мы рассказывали, как приготовить сладкую заготовку из кабачка.