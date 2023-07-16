Сыровяленое мясо по польскому рецепту потеснит любимую колбасу и сосиски
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Вы забудете дорогу в колбасные отделы
Хотя сосиски можно купить в любом магазине, мы все равно любим аутентичные рецепты приготовления мяса. Согласитесь, это всегда вкуснее и явно полезнее покупной докторской колбасы.
Ранее в Польше заготавливали мясо в бочках с осени до весны, а затем обязательно коптили. Такое сырое мясо называется полендвицей и готовят ее из говядины, свинины или даже конины. А вот "Це Смак" делится упрощенным вариантом его приготовления – такая закуска будет готова уже через три дня. Берем нужные ингредиенты и начинаем готовить!
Как приготовить полендвицу – сырое мясо по польскому рецепту
Ингредиенты на 8 порций:
- вода – 3 л;
- соль – 500 г;
- чеснок – 1 шт.;
- говядина (если любите сало – свиная шея) – 1 кг;
- черный перец молотый, паприка, лавровый лист – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо хорошо промойте в проточной воде.
- Растворите в воде всю соль и прокипятите с лавровым листом или орегано. Затем дайте рассолу остыть до комнатной температуры.
- Положите мясо в рассол и оставьте при комнатной температуре день. Затем достаньте мясо, слегка отбейте его скалкой, оботрите тканью. Натрите специями – чесноком, перцем, паприкой и другими по своему вкусу.
- Уберите его в холодильник в марлю на 3-4 дня, после чего оно будет полностью готово.
Подавайте с невероятно вкусным домашним хлебом. Приятного аппетита!