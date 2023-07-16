Сыровяленое мясо по польскому рецепту потеснит любимую колбасу и сосиски

Вы забудете дорогу в колбасные отделы

Хотя сосиски можно купить в любом магазине, мы все равно любим аутентичные рецепты приготовления мяса. Согласитесь, это всегда вкуснее и явно полезнее покупной докторской колбасы.

Ранее в Польше заготавливали мясо в бочках с осени до весны, а затем обязательно коптили. Такое сырое мясо называется полендвицей и готовят ее из говядины, свинины или даже конины. А вот "Це Смак" делится упрощенным вариантом его приготовления – такая закуска будет готова уже через три дня. Берем нужные ингредиенты и начинаем готовить!

Как приготовить полендвицу – сырое мясо по польскому рецепту

Ингредиенты на 8 порций:

вода – 3 л;

соль – 500 г;

чеснок – 1 шт.;

говядина (если любите сало – свиная шея) – 1 кг;

черный перец молотый, паприка, лавровый лист – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Мясо хорошо промойте в проточной воде. Растворите в воде всю соль и прокипятите с лавровым листом или орегано. Затем дайте рассолу остыть до комнатной температуры. Положите мясо в рассол и оставьте при комнатной температуре день. Затем достаньте мясо, слегка отбейте его скалкой, оботрите тканью. Натрите специями – чесноком, перцем, паприкой и другими по своему вкусу. Уберите его в холодильник в марлю на 3-4 дня, после чего оно будет полностью готово.

Подавайте с невероятно вкусным домашним хлебом. Приятного аппетита!