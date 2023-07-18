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Вы больше не будете завтракать по-другому: рецепт горячих бутербродов с мясом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытные бутерброды - лучший завтрак
Сытные бутерброды - лучший завтрак. Фото Freepik

Блюдо будет готово, пока близкие будут умываться

Завтрак – важный прием пищи. Желательно, чтобы он был полезным, вкусным сытным, питательным, еще и быстрым в приготовлении.

Кажется, что сложно приготовить блюдо, которое бы отвечало всем этим пунктам: вкусное блюдо готовится долго, а полезную овсянку не хотят есть дети. Но выход есть: потрясающие горячие бутерброды по рецепту "Мета" все уплетут моментально. Готовить их легко и просто, к тому же, можно туда добавить полезных зелени и овощей. Попробуем?

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

  • 0,5 кг фарша;
  • 1 морковка;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 1 буханка нарезанного хлеба;
  • 100 мл масла;
  • соль, перец – по вкусу;
  • любимые специи.

Способ приготовления:

  1. Фарш нужно смешать с тертой морковью и яйцом, посолить и добавить туда специи.
  2. Пока фарш настаивается, необходимо подготовить хлеб — тут подойдет любой сорт, даже булочки для гамбургеров. На кусочки хлеба нужно выложить фарш.
  3. Сковороду необходимо разогреть и налить туда масло. После этого можно выкладывать бутерброды — это необходимо делать мясом вниз. Позже бутерброды нужно перевернуть и поджарить с другой стороны.
  4. Когда бутерброды будут готовы, их нужно выложить на тарелку и дать остыть.
  5. Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром и зеленью, добавить тонки ломтики помидоров и соус.

Кстати, хлеб для бутербродов можно приготовить дома. Сделать это довольно просто, стоит лишь раз попробовать.

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