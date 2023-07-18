Вы больше не будете завтракать по-другому: рецепт горячих бутербродов с мясом
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Блюдо будет готово, пока близкие будут умываться
Завтрак – важный прием пищи. Желательно, чтобы он был полезным, вкусным сытным, питательным, еще и быстрым в приготовлении.
Кажется, что сложно приготовить блюдо, которое бы отвечало всем этим пунктам: вкусное блюдо готовится долго, а полезную овсянку не хотят есть дети. Но выход есть: потрясающие горячие бутерброды по рецепту "Мета" все уплетут моментально. Готовить их легко и просто, к тому же, можно туда добавить полезных зелени и овощей. Попробуем?
Как приготовить горячие бутерброды
Ингредиенты:
- 0,5 кг фарша;
- 1 морковка;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- 1 буханка нарезанного хлеба;
- 100 мл масла;
- соль, перец – по вкусу;
- любимые специи.
Способ приготовления:
- Фарш нужно смешать с тертой морковью и яйцом, посолить и добавить туда специи.
- Пока фарш настаивается, необходимо подготовить хлеб — тут подойдет любой сорт, даже булочки для гамбургеров. На кусочки хлеба нужно выложить фарш.
- Сковороду необходимо разогреть и налить туда масло. После этого можно выкладывать бутерброды — это необходимо делать мясом вниз. Позже бутерброды нужно перевернуть и поджарить с другой стороны.
- Когда бутерброды будут готовы, их нужно выложить на тарелку и дать остыть.
- Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром и зеленью, добавить тонки ломтики помидоров и соус.
Кстати, хлеб для бутербродов можно приготовить дома. Сделать это довольно просто, стоит лишь раз попробовать.