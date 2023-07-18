Вы больше не будете завтракать по-другому: рецепт горячих бутербродов с мясом

Блюдо будет готово, пока близкие будут умываться

Завтрак – важный прием пищи. Желательно, чтобы он был полезным, вкусным сытным, питательным, еще и быстрым в приготовлении.

Кажется, что сложно приготовить блюдо, которое бы отвечало всем этим пунктам: вкусное блюдо готовится долго, а полезную овсянку не хотят есть дети. Но выход есть: потрясающие горячие бутерброды по рецепту "Мета" все уплетут моментально. Готовить их легко и просто, к тому же, можно туда добавить полезных зелени и овощей. Попробуем?

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

0,5 кг фарша;

1 морковка;

1 луковица;

1 яйцо;

1 буханка нарезанного хлеба;

100 мл масла;

соль, перец – по вкусу;

любимые специи.

Способ приготовления:

Фарш нужно смешать с тертой морковью и яйцом, посолить и добавить туда специи. Пока фарш настаивается, необходимо подготовить хлеб — тут подойдет любой сорт, даже булочки для гамбургеров. На кусочки хлеба нужно выложить фарш. Сковороду необходимо разогреть и налить туда масло. После этого можно выкладывать бутерброды — это необходимо делать мясом вниз. Позже бутерброды нужно перевернуть и поджарить с другой стороны. Когда бутерброды будут готовы, их нужно выложить на тарелку и дать остыть. Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром и зеленью, добавить тонки ломтики помидоров и соус.

Кстати, хлеб для бутербродов можно приготовить дома. Сделать это довольно просто, стоит лишь раз попробовать.