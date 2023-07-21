Ваша зима будет намного вкуснее с этим рецептом аджики из кабачков и помидор

Такую закуску вы будете уплетать банками

Традиционная аджика — отличное дополнение ко многим мясным и рыбным блюдам зимой или заправкой для супов или борщей, плова. Традиционно ее готовят из болгарского перца и помидор. Если же закуску сделать на основе кабачков, она получится достаточно легкой, ароматной и сытной и очень бюджетной.

Приготовление такой заготовки по рецепту "Главреда" занимает не много времени, но наслаждаться вы будете всю зиму. Предупреждаем: берите двойную порцию ингредиентов — есть вы ее будете сразу банками!

Как приготовить аджику из кабачков из помидоров и кабачков

Ингредиенты:

кабачки — до 2 кг;

красный болгарский перец — 2 шт.;

морковь — 4 шт.;

чеснок — по вкусу;

томатная паста — 150 гр;

помидоры сладкие — 1 кг;

сахар — 100 гр;

растительное масло без запаха — 120 мл;

уксус — 80 мл;

соль.

Способ приготовления:

Кабачки хорошо помыть, почистить, убрать семена и порезать небольшими кубиками. Морковь почистить и порезать кубиками. Болгарский перец необходимо очистить от семян. С помидоров снять кожицу, порезать кубиками, перекрутить через мясорубку. Отправить все овощи на аджику в большую кастрюлю, довести до кипения и варить на сильном огне 20 минут. Далее добавить сахар, томатную пасту, растительное масло, соль. Убавить огонь и после закипания обязательно перемешать. Через 10 минут добавить зубчики чеснока по вкусу и острый перец по желанию. Далее влить уксус и хорошо перемешать. Проварить аджику 5 минут и дать немного постоять на плите, после чего разлить аджику по банкам.

Подавайте к мясным блюдам. Аджику также можно использовать при приготовлении любимого борща.