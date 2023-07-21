Ваша зима будет намного вкуснее с этим рецептом аджики из кабачков и помидор
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Такую закуску вы будете уплетать банками
Традиционная аджика — отличное дополнение ко многим мясным и рыбным блюдам зимой или заправкой для супов или борщей, плова. Традиционно ее готовят из болгарского перца и помидор. Если же закуску сделать на основе кабачков, она получится достаточно легкой, ароматной и сытной и очень бюджетной.
Приготовление такой заготовки по рецепту "Главреда" занимает не много времени, но наслаждаться вы будете всю зиму. Предупреждаем: берите двойную порцию ингредиентов — есть вы ее будете сразу банками!
Как приготовить аджику из кабачков из помидоров и кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — до 2 кг;
- красный болгарский перец — 2 шт.;
- морковь — 4 шт.;
- чеснок — по вкусу;
- томатная паста — 150 гр;
- помидоры сладкие — 1 кг;
- сахар — 100 гр;
- растительное масло без запаха — 120 мл;
- уксус — 80 мл;
- соль.
Способ приготовления:
- Кабачки хорошо помыть, почистить, убрать семена и порезать небольшими кубиками.
- Морковь почистить и порезать кубиками.
- Болгарский перец необходимо очистить от семян.
- С помидоров снять кожицу, порезать кубиками, перекрутить через мясорубку.
- Отправить все овощи на аджику в большую кастрюлю, довести до кипения и варить на сильном огне 20 минут. Далее добавить сахар, томатную пасту, растительное масло, соль.
- Убавить огонь и после закипания обязательно перемешать.
- Через 10 минут добавить зубчики чеснока по вкусу и острый перец по желанию. Далее влить уксус и хорошо перемешать.
- Проварить аджику 5 минут и дать немного постоять на плите, после чего разлить аджику по банкам.
Подавайте к мясным блюдам. Аджику также можно использовать при приготовлении любимого борща.