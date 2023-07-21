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Ваша зима будет намного вкуснее с этим рецептом аджики из кабачков и помидор

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Аджика из кабачков и помидор - лучшее, что может быть зимой
Аджика из кабачков и помидор - лучшее, что может быть зимой. Фото pinterest.com

Такую закуску вы будете уплетать банками

Традиционная аджика — отличное дополнение ко многим мясным и рыбным блюдам зимой или заправкой для супов или борщей, плова. Традиционно ее готовят из болгарского перца и помидор. Если же закуску сделать на основе кабачков, она получится достаточно легкой, ароматной и сытной и очень бюджетной.

Приготовление такой заготовки по рецепту "Главреда" занимает не много времени, но наслаждаться вы будете всю зиму. Предупреждаем: берите двойную порцию ингредиентов — есть вы ее будете сразу банками!

Как приготовить аджику из кабачков из помидоров и кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки — до 2 кг;
  • красный болгарский перец — 2 шт.;
  • морковь — 4 шт.;
  • чеснок — по вкусу;
  • томатная паста — 150 гр;
  • помидоры сладкие — 1 кг;
  • сахар — 100 гр;
  • растительное масло без запаха — 120 мл;
  • уксус — 80 мл;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Кабачки хорошо помыть, почистить, убрать семена и порезать небольшими кубиками.
  2. Морковь почистить и порезать кубиками.
  3. Болгарский перец необходимо очистить от семян.
  4. С помидоров снять кожицу, порезать кубиками, перекрутить через мясорубку.
  5. Отправить все овощи на аджику в большую кастрюлю, довести до кипения и варить на сильном огне 20 минут. Далее добавить сахар, томатную пасту, растительное масло, соль.
  6. Убавить огонь и после закипания обязательно перемешать.
  7. Через 10 минут добавить зубчики чеснока по вкусу и острый перец по желанию. Далее влить уксус и хорошо перемешать.
  8. Проварить аджику 5 минут и дать немного постоять на плите, после чего разлить аджику по банкам.

Подавайте к мясным блюдам. Аджику также можно использовать при приготовлении любимого борща.

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