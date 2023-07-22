Рецепт-пятиминутка из кусочка дыни и 2 ложек коньяка: варенье, которое съедят еще на плите

Вкуснятина из минимума продуктов и сил

Баночка с вареньем – это не просто способ хранения фруктов. Если к процессу консервации подойти с фантазией, то зимой вы будете есть достаточно оригинальный десерт.

Варенье из дыни по рецепту "Це Смак" относится именно к такому лакомству. Натуральный вкус и отличный аромат фрукта прекрасно дополняет сочная вишня. Тем более, что для приготовления такого фруктово-ягодного варенья вам не нужно долго стоять у плиты: всего 5 минут – и вы можете его разливать по баночкам. А сделать варенье особенным помогут несколько ложек крепкого алкоголя, бадьян и корицы.

Как приготовить варенье из дыни с вишней

Ингредиенты на 10 порций:

вишня – 800 г;

дыня без кожуры и семян – 300 г;

сахар – 1 кг;

бадьян – 2 шт.;

корица – 2 шт.;

коньяк – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Вымойте вишню и удалите косточки. Переложите ягоды в толстостенную кастрюлю. Очищенную дыню нарежьте на очень тонкие ломтики. Добавьте в кастрюлю дыню, звездочки бадьяна, палочки корицы и сахар. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте минимум на 2-3 часа. Периодически перемешивайте содержимое кастрюли. Предварительно стерилизуйте банки и крышки. Подготовьте кипяток. Залейте его в банки и перед заполнением емкостей вылейте. Когда сахар в варенье полностью растворится, поставьте кастрюлю на сильный огонь и варите 5-7 минут. Снимайте пену и постоянно помешивайте варенье. Снимите варенье с огня, добавьте коньяк и перемешайте. Варенье разлейте по банкам, закройте крышками и дайте остыть.

Неповторимое варенье готово. Подав такое лакомство с пышными оладьями на завтрак, вы сразу перенесетесь в теплый летний день.