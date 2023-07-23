Вкус как будто только из бочонка: быстрый рецепт малосольных помидоров

Минимум ингредиентов и времени — максимум вкуса на столе

Оказывается, малосольными бывают не только огурцы, но и помидоры! Не пробовали? У вас есть отличный шанс приготовить и попробовать такую потрясающую закуску.

Uaportal приготовил простой рецепт очень вкусных и ароматных малосольных помидоров, которые можно пробовать уже через час. Заинтригованы? Тогда приготовьте — и вы будете удивлены результатом.

Как приготовить малосольные помидоры

Ингредиенты:

томаты – 1 кг;

соль каменная – 1 ст. л.;

сахар – 0.5 ст. л.;

чеснок, зубчики – 3 шт.;

петрушка, веточка – 20 г;

укроп, веточка – 20 г;

перец черный, горошек – 3 шт.;

перец душистый, горошек – 3 шт.

Способ приготовления:

Для такого блюда очень важно, чтобы помидоры были небольшими, спелыми, твердыми и без повреждений. Вымойте и высушите их. На противоположной от хвостика стороне сделайте маленький неглубокий крестообразный надрез, чтобы ускорить процесс соления. Переложите помидоры в пакет. Очистите чеснок и измельчите. Добавьте в помидоры. Зелень промойте, просушите от лишней жидкости, нарежьте и сложите к томатам в пакет. Добавьте соль, сахар, перец горошком и завяжите пакет. Аккуратно помните его, чтобы специи перемешались. Пакет с помидорами положите в глубокую миску на час. Периодически встряхивайте.

Если вы оставите помидоры в пакете на день — два, их вкус будет более насыщенным. Подавайте их к молодой картошечке и ужинайте с удовольствием!