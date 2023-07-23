Вкус как будто только из бочонка: быстрый рецепт малосольных помидоров
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Минимум ингредиентов и времени — максимум вкуса на столе
Оказывается, малосольными бывают не только огурцы, но и помидоры! Не пробовали? У вас есть отличный шанс приготовить и попробовать такую потрясающую закуску.
Uaportal приготовил простой рецепт очень вкусных и ароматных малосольных помидоров, которые можно пробовать уже через час. Заинтригованы? Тогда приготовьте — и вы будете удивлены результатом.
Как приготовить малосольные помидоры
Ингредиенты:
- томаты – 1 кг;
- соль каменная – 1 ст. л.;
- сахар – 0.5 ст. л.;
- чеснок, зубчики – 3 шт.;
- петрушка, веточка – 20 г;
- укроп, веточка – 20 г;
- перец черный, горошек – 3 шт.;
- перец душистый, горошек – 3 шт.
Способ приготовления:
- Для такого блюда очень важно, чтобы помидоры были небольшими, спелыми, твердыми и без повреждений. Вымойте и высушите их. На противоположной от хвостика стороне сделайте маленький неглубокий крестообразный надрез, чтобы ускорить процесс соления. Переложите помидоры в пакет.
- Очистите чеснок и измельчите. Добавьте в помидоры.
- Зелень промойте, просушите от лишней жидкости, нарежьте и сложите к томатам в пакет.
- Добавьте соль, сахар, перец горошком и завяжите пакет. Аккуратно помните его, чтобы специи перемешались.
- Пакет с помидорами положите в глубокую миску на час. Периодически встряхивайте.
Если вы оставите помидоры в пакете на день — два, их вкус будет более насыщенным. Подавайте их к молодой картошечке и ужинайте с удовольствием!