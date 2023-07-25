Детям закуски шеф-повара готовят только так: лучший рецепт мясных донатов

На такую закуску сбегутся даже соседские дети!

Дети не хотят есть обычные котлеты и пирожки с мясом? Тогда приготовьте им мясные донаты – от такого интересного по форме блюда они точно не откажутся!

Донаты от шеф-повара Евгения Клопотенко – это идеальность во всем. Хрустящая корочка, летний и свежий вкус – что может быть лучше? Попробуем?

Как приготовить закуску из куриного филе

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

50 г сыра;

1 веточка мяты;

3 веточки кинзы;

½ ч.л кориандра;

½ ч. л. куркумы;

½ ч. л паприки;

щепотка соли;

3 яйца;

200 г панировочных сухарей.

Способ приготовления:

Куриное филе перебейте в блендере с веточкой мяты, кинзой, куркумой, паприкой и солью до однородного состояния. Сыр натрите и смешайте с куриным фаршем. Из фарша сформуйте котлеты. Пальцем по центру сделайте дырочку для придания изделиям формы донатов. Переложите на дощечку и поставьте в морозилку на 20 минут. Взболтайте вилкой яйца. Подмороженные донаты обмакните сначала в яйцо, затем в сухари. Каждый донат панируйте дважды. Выложите готовые донаты на застеленный пергаментом противень и отправляйте запекаться на 25-30 минут.

Подавайте мясные донаты с любимым соусом. Приятного аппетита!