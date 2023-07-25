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Детям закуски шеф-повара готовят только так: лучший рецепт мясных донатов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающая закуска из куриного филе
Потрясающая закуска из куриного филе

На такую закуску сбегутся даже соседские дети!

Дети не хотят есть обычные котлеты и пирожки с мясом? Тогда приготовьте им мясные донаты – от такого интересного по форме блюда они точно не откажутся!

Донаты от шеф-повара Евгения Клопотенко – это идеальность во всем. Хрустящая корочка, летний и свежий вкус – что может быть лучше? Попробуем?

Как приготовить закуску из куриного филе

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе;
  • 50 г сыра;
  • 1 веточка мяты;
  • 3 веточки кинзы;
  • ½ ч.л кориандра;
  • ½ ч. л. куркумы;
  • ½ ч. л паприки;
  • щепотка соли;
  • 3 яйца;
  • 200 г панировочных сухарей.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе перебейте в блендере с веточкой мяты, кинзой, куркумой, паприкой и солью до однородного состояния.
  2. Сыр натрите и смешайте с куриным фаршем.
  3. Из фарша сформуйте котлеты. Пальцем по центру сделайте дырочку для придания изделиям формы донатов. Переложите на дощечку и поставьте в морозилку на 20 минут.
  4. Взболтайте вилкой яйца. Подмороженные донаты обмакните сначала в яйцо, затем в сухари. Каждый донат панируйте дважды.
  5. Выложите готовые донаты на застеленный пергаментом противень и отправляйте запекаться на 25-30 минут.

Подавайте мясные донаты с любимым соусом. Приятного аппетита!

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