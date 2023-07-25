Детям закуски шеф-повара готовят только так: лучший рецепт мясных донатов
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На такую закуску сбегутся даже соседские дети!
Дети не хотят есть обычные котлеты и пирожки с мясом? Тогда приготовьте им мясные донаты – от такого интересного по форме блюда они точно не откажутся!
Донаты от шеф-повара Евгения Клопотенко – это идеальность во всем. Хрустящая корочка, летний и свежий вкус – что может быть лучше? Попробуем?
Как приготовить закуску из куриного филе
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе;
- 50 г сыра;
- 1 веточка мяты;
- 3 веточки кинзы;
- ½ ч.л кориандра;
- ½ ч. л. куркумы;
- ½ ч. л паприки;
- щепотка соли;
- 3 яйца;
- 200 г панировочных сухарей.
Способ приготовления:
- Куриное филе перебейте в блендере с веточкой мяты, кинзой, куркумой, паприкой и солью до однородного состояния.
- Сыр натрите и смешайте с куриным фаршем.
- Из фарша сформуйте котлеты. Пальцем по центру сделайте дырочку для придания изделиям формы донатов. Переложите на дощечку и поставьте в морозилку на 20 минут.
- Взболтайте вилкой яйца. Подмороженные донаты обмакните сначала в яйцо, затем в сухари. Каждый донат панируйте дважды.
- Выложите готовые донаты на застеленный пергаментом противень и отправляйте запекаться на 25-30 минут.
Подавайте мясные донаты с любимым соусом. Приятного аппетита!