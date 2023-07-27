От кабачковых кексов по этому рецепту вы не оторвете даже детей
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С этим рецептом справятся даже дети!
Кабачки можно использовать не только для приготовления непревзойденных закусок, икры, но и для отличной выпечки. К примеру, из кабачков выходят просто фантастические овощные кексы.
Такой рецепт от "1 хвилина" – отличная возможность накормить детей такими полезными кабачками. Вкусное и питательное блюдо готовится очень просто из минимума ингредиентов. Результат понравится всей семье.
Как приготовить кексы из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сыр твердый – 50 г;
- молоко – 50 мл;
- манка – 3 ст. л.;
- мука – 70 г;
- разрыхлитель — 1 ст. л.;
- укроп, петрушка – 1 пучок;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль – 1 щепотка.
Способ приготовления:
- Мелко порежьте укроп и петрушку. Сыр натрите на мелкой терке. В отдельной посуде хорошо взбейте яйца миксером.
- Молодой кабачок натрите на большой терке, посыпьте солью и оставьте, чтобы соль пустила. Отожмите массу руками от лишнего сока и положите в миску.
- Добавьте к кабачкам манку и молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы.
- В посуду с кабачками и манкой добавьте порезанную зелень, перемешайте.
- К кабачкам добавьте натертый сыр, взбитые яйца и масло, снова все перемешайте.
- Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте в кабачковую массу, перемешайте. Тесто готово.
- Формы для кексов хорошо смажьте растительным маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Заполните равномерно форму кексов кабачковым тестом и поставьте в духовку на 20 минут выпекаться.
Соус тартар будет отличным дополнением к таким кабачковым кексам. Приятного аппетита!