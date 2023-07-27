От кабачковых кексов по этому рецепту вы не оторвете даже детей

С этим рецептом справятся даже дети!

Кабачки можно использовать не только для приготовления непревзойденных закусок, икры, но и для отличной выпечки. К примеру, из кабачков выходят просто фантастические овощные кексы.

Такой рецепт от "1 хвилина" – отличная возможность накормить детей такими полезными кабачками. Вкусное и питательное блюдо готовится очень просто из минимума ингредиентов. Результат понравится всей семье.

Как приготовить кексы из кабачков

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

сыр твердый – 50 г;

молоко – 50 мл;

манка – 3 ст. л.;

мука – 70 г;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

укроп, петрушка – 1 пучок;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Мелко порежьте укроп и петрушку. Сыр натрите на мелкой терке. В отдельной посуде хорошо взбейте яйца миксером. Молодой кабачок натрите на большой терке, посыпьте солью и оставьте, чтобы соль пустила. Отожмите массу руками от лишнего сока и положите в миску. Добавьте к кабачкам манку и молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы. В посуду с кабачками и манкой добавьте порезанную зелень, перемешайте. К кабачкам добавьте натертый сыр, взбитые яйца и масло, снова все перемешайте. Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте в кабачковую массу, перемешайте. Тесто готово. Формы для кексов хорошо смажьте растительным маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов. Заполните равномерно форму кексов кабачковым тестом и поставьте в духовку на 20 минут выпекаться.

Соус тартар будет отличным дополнением к таким кабачковым кексам. Приятного аппетита!