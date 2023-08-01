Укр

"Пьяная свинья": невероятный рецепт шашлыка в вине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Король стола - шашлык в вине
Король стола - шашлык в вине. Фото shuba.life

Потрясающая идея для похода на пикник

Если вы любите проводить время на природе, наверняка у вас есть масса рецептов приготовления вкуснейшего шашлыка. Однако если хотите удивить своих близких и друзей — приготовьте им шашлык в вине

Рецепт Shuba предусматривает только лук, однако при желании вы можете добавить и другие овощи — сладкий перец, кабачки и помидоры. Всего 500 мл вина — и вряд ли ваши близкие и друзья забудут такой потрясающий шашлык! Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить шашлык в вине

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина — 1 кг
  • вино красное — 500 мл
  • лук репчатый — 3 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • соль, перец черный молотый, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте мясо, нарежьте кубиками.
  2. Лук очистите и нарежьте колечками, лимон порежьте ломтиками.
  3. К мясу добавьте лук, лимон, соль, перец, специи и перемешайте. Залейте все вином, накройте и поставьте на ночь в холодильник.
  4. Когда мясо замаринуется, нанижите его с луком на шампуры жарьте над горячими углями, постоянно поворачивая и поливая маринадом. Жарьте до румяной корочки со всех сторон около 10 минут.

К такому шашлыку приготовьте томатный соус по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Шашлык #Готовим дома