"Пьяная свинья": невероятный рецепт шашлыка в вине

Потрясающая идея для похода на пикник

Если вы любите проводить время на природе, наверняка у вас есть масса рецептов приготовления вкуснейшего шашлыка. Однако если хотите удивить своих близких и друзей — приготовьте им шашлык в вине

Рецепт Shuba предусматривает только лук, однако при желании вы можете добавить и другие овощи — сладкий перец, кабачки и помидоры. Всего 500 мл вина — и вряд ли ваши близкие и друзья забудут такой потрясающий шашлык! Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить шашлык в вине

Ингредиенты на 4 порции:

свинина — 1 кг

вино красное — 500 мл

лук репчатый — 3 шт.

лимон — 1 шт.

соль, перец черный молотый, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте мясо, нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте колечками, лимон порежьте ломтиками. К мясу добавьте лук, лимон, соль, перец, специи и перемешайте. Залейте все вином, накройте и поставьте на ночь в холодильник. Когда мясо замаринуется, нанижите его с луком на шампуры жарьте над горячими углями, постоянно поворачивая и поливая маринадом. Жарьте до румяной корочки со всех сторон около 10 минут.

К такому шашлыку приготовьте томатный соус по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!