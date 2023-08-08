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Будете готовить ежегодно: рецепт универсальных остро-сладких помидоров на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Не сможете удержаться от такой закуски
Не сможете удержаться от такой закуски. Фото Meta.ua

Без таких помидоров вы не сядете обедать!

Во время сезона заготовок хочется приготовить много вкусных закусок. Сегодня давайте приготовим истинное наслаждение — остро-сладкие помидоры, которыми вы будете наслаждаться в любое время года.

Быстрый, легкий и вкусный рецепт остро-сладких помидоров от Shuba на зиму — отличная закуска к мясу или к сытному рагу. Пряный, кисло-сладкий маринад придаст помидорам яркий вкус и привлекательную текстуру. Но используйте мясистые, жесткие, сливообразные помидоры — они легко приобретут вкус и при этом сохранят свою форму.

Как приготовить остро-сладкие помидоры на зиму

Ингредиенты на 4 порции:

  • томаты небольшие — 2 кг;
  • чеснок, зубчики — 10 шт.;
  • перец черный, горошек — 10 шт.;
  • соль — 60 г;
  • сахар — 100 г;
  • лимонная кислота — 6 г;
  • лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры. Плотно уложите их в простерилизованные банки, залейте кипящей водой и оставьте на 10 минут.
  2. Для приготовления маринада вскипятите 2 литра воды, добавьте соль, сахар, перец, очищенный чеснок и лавровые листья. Продолжайте кипятить в течение 10 минут, а в конце добавьте лимонную кислоту.
  3. Слейте из банки с помидорами воду, залейте их кипящим маринадом. Накройте стерилизованными крышками и закатайте. Банки переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Если хотите сохранить консервацию, воспользуйтесь хитростями "Телеграфа". Так ваши помидорчики будут стоять пока не съедите!

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