Будете готовить ежегодно: рецепт универсальных остро-сладких помидоров на зиму

Без таких помидоров вы не сядете обедать!

Во время сезона заготовок хочется приготовить много вкусных закусок. Сегодня давайте приготовим истинное наслаждение — остро-сладкие помидоры, которыми вы будете наслаждаться в любое время года.

Быстрый, легкий и вкусный рецепт остро-сладких помидоров от Shuba на зиму — отличная закуска к мясу или к сытному рагу. Пряный, кисло-сладкий маринад придаст помидорам яркий вкус и привлекательную текстуру. Но используйте мясистые, жесткие, сливообразные помидоры — они легко приобретут вкус и при этом сохранят свою форму.

Как приготовить остро-сладкие помидоры на зиму

Ингредиенты на 4 порции:

томаты небольшие — 2 кг;

чеснок, зубчики — 10 шт.;

перец черный, горошек — 10 шт.;

соль — 60 г;

сахар — 100 г;

лимонная кислота — 6 г;

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

Помойте помидоры. Плотно уложите их в простерилизованные банки, залейте кипящей водой и оставьте на 10 минут. Для приготовления маринада вскипятите 2 литра воды, добавьте соль, сахар, перец, очищенный чеснок и лавровые листья. Продолжайте кипятить в течение 10 минут, а в конце добавьте лимонную кислоту. Слейте из банки с помидорами воду, залейте их кипящим маринадом. Накройте стерилизованными крышками и закатайте. Банки переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Если хотите сохранить консервацию, воспользуйтесь хитростями "Телеграфа". Так ваши помидорчики будут стоять пока не съедите!