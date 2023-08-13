Вкусная закуска на скорую руку: малосольные огурцы по этому рецепту вы съедите вместе с пакетом
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Ароматное и хрустящее блюдо будет на вашем столе всегда
Если вы любите малосольные огурцы и даже попробовали рецепт с яблоками, попробуйте с огурцами и чесноком. Такую вкуснятину никто не сможет обойти стороной!
К тому же готовить такую закуску по рецепту "ТСН" несложно и даже интересно — вам с удовольствием помогут даже дети. Когда малосольные огурцы приготовятся, они так же радостно будут ими хрустеть. Предлагаем побыстрее начинать готовить, чтобы быстрее насладиться такой вкуснятиной.
Как приготовить малосольные огурцы с чесноком и укропом
Ингредиенты:
- огурцы маленькие – 1 кг;
- чеснок – 4 зубчика;
- укроп;
- соль – 1 ст. л. (без горки);
- сахар – 0,5 ч. л.;
- перец душистый – 2 шт.
Способ приготовления:
- Огурцы промойте под проточной водой, выложите в миску и залейте холодной водой на полчаса. Через указанное время достаньте и срежьте кончики.
- Чеснок очистите и нарежьте дольками, укроп измельчите.
- В плотный пакет выложите огурцы, чеснок, укроп, перец, всыпьте сахар и соль. Пакет завяжите и хорошо потрясите из стороны в сторону, после чего положите в миску.
- Оставьте пакет на 4 часа при комнатной температуре, после чего отправьте в холодильник минимум на 6 часов.
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