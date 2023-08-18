Печень будете готовить только так: хитрый рецепт

Такая печень станет королевой любого стола

Куриная печень – продукт вкусный, недорогой и простой в приготовлении. Это отличный источник питательных веществ, витаминов и минералов.

Очень часто при приготовлении кулинары сталкиваются с проблемой, что печень горчит или получается очень сухой. "Бабусині рецепти" советуют перед приготовлением вымочить ее в молоке – так продукт значительно улучшит свои вкусовые качества, неприятный запах исчезнет, а блюдо будет просто идеальным.

Как приготовить жареную печень

Ингредиенты:

600 г куриной печени;

200 мл молока;

1 луковица;

3-4 ст. л подсолнечного масла;

2 ст. л муки;

80 г грецких орехов;

180 г сметаны;

150 мл воды;

1/2 ч. л соли;

1/3 ч. л черного перца;

2 зубчика чеснока;

соль, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Печень нарезаем кусочками. Выкладываем ее в тарелку, заливаем молоком и перемешиваем. Нарезаем луковицу, обжариваем на среднем огне мягкость. Сливаем через сито молоко из печени. Измельчаем блендером грецкие орехи. Печень добавляем в лук и обжариваем, постоянно помешивая. Солим и перчим. Муку обжариваем в сковороде на среднем огне, добавляем орехи, сметану, воду и все перемешиваем. Солим, перчим и готовим на медленном огне к загустению, после чего добавляем к печени. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и подготавливаем под крышкой на медленном огне еще 5 минут.

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