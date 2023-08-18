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Печень будете готовить только так: хитрый рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Куриная печень по этому рецепту выйдет мягкой и вкусной
Куриная печень по этому рецепту выйдет мягкой и вкусной. Фото babusyni-retsepty

Такая печень станет королевой любого стола

Куриная печень – продукт вкусный, недорогой и простой в приготовлении. Это отличный источник питательных веществ, витаминов и минералов.

Очень часто при приготовлении кулинары сталкиваются с проблемой, что печень горчит или получается очень сухой. "Бабусині рецепти" советуют перед приготовлением вымочить ее в молоке – так продукт значительно улучшит свои вкусовые качества, неприятный запах исчезнет, а блюдо будет просто идеальным.

Как приготовить жареную печень

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени;
  • 200 мл молока;
  • 1 луковица;
  • 3-4 ст. л подсолнечного масла;
  • 2 ст. л муки;
  • 80 г грецких орехов;
  • 180 г сметаны;
  • 150 мл воды;
  • 1/2 ч. л соли;
  • 1/3 ч. л черного перца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Печень нарезаем кусочками. Выкладываем ее в тарелку, заливаем молоком и перемешиваем.
  2. Нарезаем луковицу, обжариваем на среднем огне мягкость.
  3. Сливаем через сито молоко из печени. Измельчаем блендером грецкие орехи.
  4. Печень добавляем в лук и обжариваем, постоянно помешивая. Солим и перчим.
  5. Муку обжариваем в сковороде на среднем огне, добавляем орехи, сметану, воду и все перемешиваем. Солим, перчим и готовим на медленном огне к загустению, после чего добавляем к печени.
  6. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и подготавливаем под крышкой на медленном огне еще 5 минут.

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