Печень будете готовить только так: хитрый рецепт
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Такая печень станет королевой любого стола
Куриная печень – продукт вкусный, недорогой и простой в приготовлении. Это отличный источник питательных веществ, витаминов и минералов.
Очень часто при приготовлении кулинары сталкиваются с проблемой, что печень горчит или получается очень сухой. "Бабусині рецепти" советуют перед приготовлением вымочить ее в молоке – так продукт значительно улучшит свои вкусовые качества, неприятный запах исчезнет, а блюдо будет просто идеальным.
Как приготовить жареную печень
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени;
- 200 мл молока;
- 1 луковица;
- 3-4 ст. л подсолнечного масла;
- 2 ст. л муки;
- 80 г грецких орехов;
- 180 г сметаны;
- 150 мл воды;
- 1/2 ч. л соли;
- 1/3 ч. л черного перца;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, петрушка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Печень нарезаем кусочками. Выкладываем ее в тарелку, заливаем молоком и перемешиваем.
- Нарезаем луковицу, обжариваем на среднем огне мягкость.
- Сливаем через сито молоко из печени. Измельчаем блендером грецкие орехи.
- Печень добавляем в лук и обжариваем, постоянно помешивая. Солим и перчим.
- Муку обжариваем в сковороде на среднем огне, добавляем орехи, сметану, воду и все перемешиваем. Солим, перчим и готовим на медленном огне к загустению, после чего добавляем к печени.
- Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и подготавливаем под крышкой на медленном огне еще 5 минут.
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