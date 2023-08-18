Такие маринованные с луком помидоры любимый будет есть по две банки в день

Отличная закуска под любое блюдо

Лето — это солнце, жара и сезон любимых помидоров. Это закуска актуальна не только в летнее время — большинство кулинаров с удовольствием маринуют томаты и на зиму.

Если перепробованы все рецепты, предлагаем приготовить помидоры с луком. Это невероятно вкусная и ароматная заготовка для долгих зимних дней. Shuba утверждает, что такой рецепт позволит сохранить овощи в лучшем виде, придавая им пикантный вкус и аромат.

Как приготовить помидоры, маринованные с луком

Ингредиенты на 4 порции:

томаты — 2 кг;

лук репчатый — 3 шт.;

укроп, зонтики — 4 шт.;

лавровый лист — 4 шт.;

перец душистый, горошек — 8 шт.

Для маринада:

вода — 2 л;

соль каменная — 60 г;

сахар — 80 г;

уксус — 80 мл.

Способ приготовления:

Помидоры и зонтики укропа помойте. Лук очистите и нарежьте кольцами средней толщины. Простерилизуйте банки любым удобным для вас способом на дно положите укроп, лавровые листья и горошины перца, а сверху плотно выложите помидоры и кольца лука. Для приготовления маринада в кипящую воду всыпьте соль и сахар. Кипятите полученную смесь несколько минут до растворения сахара. Разлейте маринад в банки, накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20 минут. Добавьте уксус, простерилизуйте еще 2 минуты. Закройте банки крышками, переверните, укутайте полотенцами и оставьте до полного остывания. Сохраняйте в темном прохладном месте до использования.

Предлагаем приготовить маринованные помидоры без уксуса по рецепту "Телеграфа". Такой способ сразит вас наповал!