Такие маринованные с луком помидоры любимый будет есть по две банки в день
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Отличная закуска под любое блюдо
Лето — это солнце, жара и сезон любимых помидоров. Это закуска актуальна не только в летнее время — большинство кулинаров с удовольствием маринуют томаты и на зиму.
Если перепробованы все рецепты, предлагаем приготовить помидоры с луком. Это невероятно вкусная и ароматная заготовка для долгих зимних дней. Shuba утверждает, что такой рецепт позволит сохранить овощи в лучшем виде, придавая им пикантный вкус и аромат.
Как приготовить помидоры, маринованные с луком
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты — 2 кг;
- лук репчатый — 3 шт.;
- укроп, зонтики — 4 шт.;
- лавровый лист — 4 шт.;
- перец душистый, горошек — 8 шт.
Для маринада:
- вода — 2 л;
- соль каменная — 60 г;
- сахар — 80 г;
- уксус — 80 мл.
Способ приготовления:
- Помидоры и зонтики укропа помойте. Лук очистите и нарежьте кольцами средней толщины.
- Простерилизуйте банки любым удобным для вас способом на дно положите укроп, лавровые листья и горошины перца, а сверху плотно выложите помидоры и кольца лука.
- Для приготовления маринада в кипящую воду всыпьте соль и сахар. Кипятите полученную смесь несколько минут до растворения сахара.
- Разлейте маринад в банки, накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20 минут. Добавьте уксус, простерилизуйте еще 2 минуты.
- Закройте банки крышками, переверните, укутайте полотенцами и оставьте до полного остывания. Сохраняйте в темном прохладном месте до использования.
Предлагаем приготовить маринованные помидоры без уксуса по рецепту "Телеграфа". Такой способ сразит вас наповал!