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Не заморская и не кабачковая: хитрый рецепт приготовления сезонной икры

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно вкусная овощная икра
Невероятно вкусная овощная икра. Фото cesmak.info

Потрясающее блюдо из того, что есть под рукой

Если вы привыкли только к баклажанной икре, то пора поэкспериментировать и приготовить овощную икру. Это вкусная закуска, которую вы полюбите с первой ложки.

Рецептом такого необычного блюда делится "Це Смак". Для ее приготовления вам понадобятся простые продукты, которые точно есть в вашем холодильнике. Рецепт подразумевает использование сковороды гриль. Если у вас ее нет – просто запеките овощи на обычном, смазав ее небольшим количеством растительного масла.

Как приготовить овощную икру

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачок – 2 шт.;
  • баклажан – 1 шт.;
  • помидор – 3 шт.;
  • кинза – 30 г;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • лук – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • болгарский перец – 2 шт.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымойте и обсушите овощи, разместите их в сковороде гриль и отправьте в разогретую до 180 – 200 градусов на 20 минут. Достаньте, дайте остыть.
  2. С охлажденных овощей снимите кожу, нарежьте мякоть небольшими кубиками. Подготовленные ингредиенты положите в глубокую посуду, добавьте измельченный лук, чеснок и зелень.
  3. Овощи посолите, поперчите, полейте растительным маслом и хорошенько все перемешайте.

Подавайте готовую овощную икру вместе с хрустящими гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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