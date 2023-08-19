Не заморская и не кабачковая: хитрый рецепт приготовления сезонной икры

Потрясающее блюдо из того, что есть под рукой

Если вы привыкли только к баклажанной икре, то пора поэкспериментировать и приготовить овощную икру. Это вкусная закуска, которую вы полюбите с первой ложки.

Рецептом такого необычного блюда делится "Це Смак". Для ее приготовления вам понадобятся простые продукты, которые точно есть в вашем холодильнике. Рецепт подразумевает использование сковороды гриль. Если у вас ее нет – просто запеките овощи на обычном, смазав ее небольшим количеством растительного масла.

Как приготовить овощную икру

Ингредиенты на 6 порций:

кабачок – 2 шт.;

баклажан – 1 шт.;

помидор – 3 шт.;

кинза – 30 г;

чеснок – 3 зуб.;

лук – 1 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

болгарский перец – 2 шт.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте и обсушите овощи, разместите их в сковороде гриль и отправьте в разогретую до 180 – 200 градусов на 20 минут. Достаньте, дайте остыть. С охлажденных овощей снимите кожу, нарежьте мякоть небольшими кубиками. Подготовленные ингредиенты положите в глубокую посуду, добавьте измельченный лук, чеснок и зелень. Овощи посолите, поперчите, полейте растительным маслом и хорошенько все перемешайте.

Подавайте готовую овощную икру вместе с хрустящими гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.