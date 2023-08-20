Трехлитровую банку съедят за секунду: рецепт сладких маринованных помидор без стерилизации

Невероятно легкий рецепт закуски

Если перепробованы все рецепты маринованных помидоров, пришла пора для экспериментов. Попробуем приготовить сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации?

Законсервировать таким способом по рецепту "ТСН" помидоры достаточно легко, да и продукты вам потребуются самые простые. Эта заготовка своим пикантным и необыкновенным вкусом завоюет сердца всех любителей интересных зимних закусок в вашем доме. Берем продукты и идем готовить!

Как приготовить сладкие маринованные помидоры

Ингредиенты на трехлитровую банку:

2 кг помидоров;

листья вишни, смородины;

пучок петрушки;

3 гвоздики;

15 черных горошков перца;

3 лавровых листа;

2 лука;

375 г сахара;

1 ст. ложка соли;

100 мл уксуса.

Способ приготовления:

Моем помидоры, стерилизуем банки удобным способом. На дно банки выкладываем листья и специи, наполняем ее помидорами, заливаем кипятком и оставляем остыть на 15 мин. После охлаждения воды сливаем ее в кастрюлю, добавляем соль, сахар, а после закипания — уксус. Заливаем маринадом банки с помидорами, укутываем до полного остывания.

А из оставшихся помидор приготовьте сырую аджику по рецепту "Телеграфа". Зимой вы будете наслаждаться разнообразием ваших заготовок.