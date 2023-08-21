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Бюджетный шоколадный торт: хитрый рецепт турецких поваров

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный вариант дешевого десерта Новость обновлена 21 августа 2023, 17:15
Прекрасный вариант дешевого десерта. Фото ukr.media

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как испечь необычный торт-пирог "Три стакана". Теперь делимся турецким рецептом шоколадного воздушного десерта.

Этот знаменитый турецкий торт готовится просто, а выходит очень вкусным. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • мука — 80 гр.;
  • какао — 30 гр.;
  • разрыхлитель — 1 пачка;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сахар — 180 гр.;
  • масло сливочное для смазки противня.

Для крема:

  • сливки 33% — 300 мл;
  • сыр типа Филадельфия – 100 гр.;
  • сахарная пудра — 3-4 ст. л.;
  • какао – 1 ст. л.

Для глазури:

  • какао — 40 гр.;
  • сахар — 50 гр.;
  • молоко – 200 мл;
  • масло сливочное – 20 гр.
  • * 50 мл молока для пропитки.

Способ приготовления:

  1. Соединяем в отдельной миске муку, какао, разрыхлитель. Яйца сбиваем с сахаром на максимальной мощности 1-2 минуты.
  2. Поэтапно просеиваем к яйцам мучную смесь. Перемешиваем лопаткой, чтобы тесто не опало.
  3. Сливочным маслом смазываем противень, выливаем тесто. Отправляем его в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов. Выпекаем лепешку в течение 30-35 минут.
  4. Для глазури в кастрюлю наливаем молоко, добавляем сахар и какао. После закипания варим 15-20 секунд, а затем снимаем с огня.
  5. Вводим в горячую глазурь сливочное масло. Перемешиваем.
  6. Отдельно готовим крем. В глубокую тару вливаем охлажденные сливки, добавляем творог и сахарную пудру. Взбиваем до стойкости.
  7. Вводим 1 ст. л. какао, перемешиваем лопаткой. Горячий бисквит пропитываем молоком.
  8. Сверху распределяем крем, а на него – глазурь. Отправляем десерт в холодильник – на несколько часов или целую ночь.

Выходит невероятно вкусно и очень шоколадно. Также мы делились рецептом вкусного макового пирога.

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#Рецепт #Торт #Шоколад #Десерт