Бюджетный шоколадный торт: хитрый рецепт турецких поваров
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Идеально к чаю или кофе
Мы рассказывали, как испечь необычный торт-пирог "Три стакана". Теперь делимся турецким рецептом шоколадного воздушного десерта.
Этот знаменитый турецкий торт готовится просто, а выходит очень вкусным. Рецептом поделились на Ukr.Media.
Ингредиенты:
- мука — 80 гр.;
- какао — 30 гр.;
- разрыхлитель — 1 пачка;
- яйцо — 3 шт.;
- сахар — 180 гр.;
- масло сливочное для смазки противня.
Для крема:
- сливки 33% — 300 мл;
- сыр типа Филадельфия – 100 гр.;
- сахарная пудра — 3-4 ст. л.;
- какао – 1 ст. л.
Для глазури:
- какао — 40 гр.;
- сахар — 50 гр.;
- молоко – 200 мл;
- масло сливочное – 20 гр.
- * 50 мл молока для пропитки.
Способ приготовления:
- Соединяем в отдельной миске муку, какао, разрыхлитель. Яйца сбиваем с сахаром на максимальной мощности 1-2 минуты.
- Поэтапно просеиваем к яйцам мучную смесь. Перемешиваем лопаткой, чтобы тесто не опало.
- Сливочным маслом смазываем противень, выливаем тесто. Отправляем его в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов. Выпекаем лепешку в течение 30-35 минут.
- Для глазури в кастрюлю наливаем молоко, добавляем сахар и какао. После закипания варим 15-20 секунд, а затем снимаем с огня.
- Вводим в горячую глазурь сливочное масло. Перемешиваем.
- Отдельно готовим крем. В глубокую тару вливаем охлажденные сливки, добавляем творог и сахарную пудру. Взбиваем до стойкости.
- Вводим 1 ст. л. какао, перемешиваем лопаткой. Горячий бисквит пропитываем молоком.
- Сверху распределяем крем, а на него – глазурь. Отправляем десерт в холодильник – на несколько часов или целую ночь.
Выходит невероятно вкусно и очень шоколадно. Также мы делились рецептом вкусного макового пирога.