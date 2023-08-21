Бюджетный шоколадный торт: хитрый рецепт турецких поваров

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как испечь необычный торт-пирог "Три стакана". Теперь делимся турецким рецептом шоколадного воздушного десерта.

Этот знаменитый турецкий торт готовится просто, а выходит очень вкусным. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

мука — 80 гр.;

какао — 30 гр.;

разрыхлитель — 1 пачка;

яйцо — 3 шт.;

сахар — 180 гр.;

масло сливочное для смазки противня.

Для крема:

сливки 33% — 300 мл;

сыр типа Филадельфия – 100 гр.;

сахарная пудра — 3-4 ст. л.;

какао – 1 ст. л.

Для глазури:

какао — 40 гр.;

сахар — 50 гр.;

молоко – 200 мл;

масло сливочное – 20 гр.

* 50 мл молока для пропитки.

Способ приготовления:

Соединяем в отдельной миске муку, какао, разрыхлитель. Яйца сбиваем с сахаром на максимальной мощности 1-2 минуты. Поэтапно просеиваем к яйцам мучную смесь. Перемешиваем лопаткой, чтобы тесто не опало. Сливочным маслом смазываем противень, выливаем тесто. Отправляем его в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов. Выпекаем лепешку в течение 30-35 минут. Для глазури в кастрюлю наливаем молоко, добавляем сахар и какао. После закипания варим 15-20 секунд, а затем снимаем с огня. Вводим в горячую глазурь сливочное масло. Перемешиваем. Отдельно готовим крем. В глубокую тару вливаем охлажденные сливки, добавляем творог и сахарную пудру. Взбиваем до стойкости. Вводим 1 ст. л. какао, перемешиваем лопаткой. Горячий бисквит пропитываем молоком. Сверху распределяем крем, а на него – глазурь. Отправляем десерт в холодильник – на несколько часов или целую ночь.

Выходит невероятно вкусно и очень шоколадно. Также мы делились рецептом вкусного макового пирога.