Жарить больше не будете: рецепт баклажанов, которые хочется готовить кастрюлями

Больше не нужно жарить баклажаны

Мы рассказывали, как приготовить кабачки по-корейски. Вы могли не знать, но по этому же принципу можно приготовить и баклажаны. Готовое блюдо получается невероятно вкусным и аппетитным.

Такие баклажаны по-корейски получаются очень вкусными и просто готовятся. Этот салат точно станет вашим любимым – только попробуйте. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

Баклажан – 3 штуки;

Лук – 1 штука;

Морковь – 1 штука;

Перец сладкий – 1 штука;

Острый перец – ⅓;

Уксус – 40 миллилитров;

Соевый соус – 2 столовые ложки;

Кунжут – 2 столовые ложки;

Масло – 2 столовые ложки;

Сахар – 1 столовая ложка;

Чеснок – 6 зубчиков;

Соль, перец и специи – на свой вкус.

Способ приготовления:

Для маринада смешиваем уксус столовый с соевым соусом и сахаром. К полученной смеси добавляем растительное масло и майоран. Можно добавлять и другие излюбленные специи. Острый перец очень мелко нарезаем. Добавляем к соусу, перемешиваем и оставляем маринад – чтобы настоялся. В это время шинкуем составляющие салата. Лук нарезаем тонкими половинами колец, а морковь – длинной соломкой. У сладкого перца удаляем сердцевину с семенами и также нарезаем длинной соломкой. Чеснок нарезаем очень мелко или измельчаем любым удобным способом. Все смешиваем и хорошо перемешиваем. Баклажаны отвариваем в кипящей воде в течение 6 минут, а затем даем им немного остыть и снимаем кожицу. Готовые баклажаны нарезаем небольшими кусочками. Добавляем их ко всем остальным овощам. Тщательно перемешиваем, заправляем маринадом и снова мешаем. Готовое блюдо оставляем в холодильнике в сутки. Перед подачей посыпаем жареным кунжутом.

Выходит очень вкусно. Можно приготовить сразу больше салата – чтобы смаковать несколько дней. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны на зиму.