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Жарить больше не будете: рецепт баклажанов, которые хочется готовить кастрюлями

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой летний салат приготовить очень просто
Такой летний салат приготовить очень просто. Фото Лайфхакер

Больше не нужно жарить баклажаны

Мы рассказывали, как приготовить кабачки по-корейски. Вы могли не знать, но по этому же принципу можно приготовить и баклажаны. Готовое блюдо получается невероятно вкусным и аппетитным.

Такие баклажаны по-корейски получаются очень вкусными и просто готовятся. Этот салат точно станет вашим любимым – только попробуйте. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • Баклажан – 3 штуки;
  • Лук – 1 штука;
  • Морковь – 1 штука;
  • Перец сладкий – 1 штука;
  • Острый перец – ⅓;
  • Уксус – 40 миллилитров;
  • Соевый соус – 2 столовые ложки;
  • Кунжут – 2 столовые ложки;
  • Масло – 2 столовые ложки;
  • Сахар – 1 столовая ложка;
  • Чеснок – 6 зубчиков;
  • Соль, перец и специи – на свой вкус.

Способ приготовления:

  1. Для маринада смешиваем уксус столовый с соевым соусом и сахаром. К полученной смеси добавляем растительное масло и майоран. Можно добавлять и другие излюбленные специи.
  2. Острый перец очень мелко нарезаем. Добавляем к соусу, перемешиваем и оставляем маринад – чтобы настоялся.
  3. В это время шинкуем составляющие салата. Лук нарезаем тонкими половинами колец, а морковь – длинной соломкой.
  4. У сладкого перца удаляем сердцевину с семенами и также нарезаем длинной соломкой. Чеснок нарезаем очень мелко или измельчаем любым удобным способом.
  5. Все смешиваем и хорошо перемешиваем. Баклажаны отвариваем в кипящей воде в течение 6 минут, а затем даем им немного остыть и снимаем кожицу.
  6. Готовые баклажаны нарезаем небольшими кусочками. Добавляем их ко всем остальным овощам.
  7. Тщательно перемешиваем, заправляем маринадом и снова мешаем.
  8. Готовое блюдо оставляем в холодильнике в сутки. Перед подачей посыпаем жареным кунжутом.

Выходит очень вкусно. Можно приготовить сразу больше салата – чтобы смаковать несколько дней. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны на зиму.

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#Рецепт #Салат #Баклажан