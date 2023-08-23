Жарить больше не будете: рецепт баклажанов, которые хочется готовить кастрюлями
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Больше не нужно жарить баклажаны
Мы рассказывали, как приготовить кабачки по-корейски. Вы могли не знать, но по этому же принципу можно приготовить и баклажаны. Готовое блюдо получается невероятно вкусным и аппетитным.
Такие баклажаны по-корейски получаются очень вкусными и просто готовятся. Этот салат точно станет вашим любимым – только попробуйте. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Баклажан – 3 штуки;
- Лук – 1 штука;
- Морковь – 1 штука;
- Перец сладкий – 1 штука;
- Острый перец – ⅓;
- Уксус – 40 миллилитров;
- Соевый соус – 2 столовые ложки;
- Кунжут – 2 столовые ложки;
- Масло – 2 столовые ложки;
- Сахар – 1 столовая ложка;
- Чеснок – 6 зубчиков;
- Соль, перец и специи – на свой вкус.
Способ приготовления:
- Для маринада смешиваем уксус столовый с соевым соусом и сахаром. К полученной смеси добавляем растительное масло и майоран. Можно добавлять и другие излюбленные специи.
- Острый перец очень мелко нарезаем. Добавляем к соусу, перемешиваем и оставляем маринад – чтобы настоялся.
- В это время шинкуем составляющие салата. Лук нарезаем тонкими половинами колец, а морковь – длинной соломкой.
- У сладкого перца удаляем сердцевину с семенами и также нарезаем длинной соломкой. Чеснок нарезаем очень мелко или измельчаем любым удобным способом.
- Все смешиваем и хорошо перемешиваем. Баклажаны отвариваем в кипящей воде в течение 6 минут, а затем даем им немного остыть и снимаем кожицу.
- Готовые баклажаны нарезаем небольшими кусочками. Добавляем их ко всем остальным овощам.
- Тщательно перемешиваем, заправляем маринадом и снова мешаем.
- Готовое блюдо оставляем в холодильнике в сутки. Перед подачей посыпаем жареным кунжутом.
Выходит очень вкусно. Можно приготовить сразу больше салата – чтобы смаковать несколько дней. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны на зиму.