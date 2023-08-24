Нежные и сочные тефтели: чем заменить рис в блюде
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Попробуйте – и рис больше класть не будете
Классические тефтели готовят с рисом. Но часто они получаются сухими. Поэтому предлагаем попробовать тефтели по рецепту, немного отличному от привычного.
Такие сочные мясные шарики получаются невероятно вкусными и ароматными. Весь секрет состоит в том, чтобы добавить как можно больше мелко накрошенного лука. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 г
- Яйцо куриное – 2 шт. (если большие, то одно)
- Чеснок – 2 зубочка
- Лук – 2-3 шт.
- Мука – для обрушения
- Перец
- Соль
- Зеленый лук – для украшения
Для соуса:
- Вода – 1 стакан (на 250 г)
- Томатная паста – 5 ст.л. (можно взять кетчуп)
- Сметана – 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Мелко нарезаем лук, смешиваем с фаршем. Измельчаем чеснок и тоже отправляем в фарш.
- Добавляем яйцо, солим, перчим. Тщательно перемешиваем смесь.
- Лепим тефтели удобного размера. Каждую обваливаем в муке. Обжариваем на умеренном огне с небольшим количеством растительного масла. Они должны равномерно покрыться золотистой корочкой.
- Для соуса смешиваем томатную пасту со сметаной. Добавляем воду и перемешиваем до однородности.
- Обжаренные тефтели заливаем соусом. Тушим под крышкой еще примерно 10-15 минут.
Выходят очень вкусные и сочные мясные шарики. К ним как гарнир отлично подойдет идеальное картофельное пюре.