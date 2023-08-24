Нежные и сочные тефтели: чем заменить рис в блюде

Попробуйте – и рис больше класть не будете

Классические тефтели готовят с рисом. Но часто они получаются сухими. Поэтому предлагаем попробовать тефтели по рецепту, немного отличному от привычного.

Такие сочные мясные шарики получаются невероятно вкусными и ароматными. Весь секрет состоит в том, чтобы добавить как можно больше мелко накрошенного лука. Рецептом поделились на портале "1 минута".

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Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 г

Яйцо куриное – 2 шт. (если большие, то одно)

Чеснок – 2 зубочка

Лук – 2-3 шт.

Мука – для обрушения

Перец

Соль

Зеленый лук – для украшения

Для соуса:

Вода – 1 стакан (на 250 г)

Томатная паста – 5 ст.л. (можно взять кетчуп)

Сметана – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Мелко нарезаем лук, смешиваем с фаршем. Измельчаем чеснок и тоже отправляем в фарш. Добавляем яйцо, солим, перчим. Тщательно перемешиваем смесь. Лепим тефтели удобного размера. Каждую обваливаем в муке. Обжариваем на умеренном огне с небольшим количеством растительного масла. Они должны равномерно покрыться золотистой корочкой. Для соуса смешиваем томатную пасту со сметаной. Добавляем воду и перемешиваем до однородности. Обжаренные тефтели заливаем соусом. Тушим под крышкой еще примерно 10-15 минут.

Выходят очень вкусные и сочные мясные шарики. К ним как гарнир отлично подойдет идеальное картофельное пюре.