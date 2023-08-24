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Нежные и сочные тефтели: чем заменить рис в блюде

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие тефтели получаются особенно сочными.
Такие тефтели получаются особенно сочными.. Фото tochka.net

Попробуйте – и рис больше класть не будете

Классические тефтели готовят с рисом. Но часто они получаются сухими. Поэтому предлагаем попробовать тефтели по рецепту, немного отличному от привычного.

Такие сочные мясные шарики получаются невероятно вкусными и ароматными. Весь секрет состоит в том, чтобы добавить как можно больше мелко накрошенного лука. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 500 г
  • Яйцо куриное – 2 шт. (если большие, то одно)
  • Чеснок – 2 зубочка
  • Лук – 2-3 шт.
  • Мука – для обрушения
  • Перец
  • Соль
  • Зеленый лук – для украшения

Для соуса:

  • Вода – 1 стакан (на 250 г)
  • Томатная паста – 5 ст.л. (можно взять кетчуп)
  • Сметана – 4 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезаем лук, смешиваем с фаршем. Измельчаем чеснок и тоже отправляем в фарш.
  2. Добавляем яйцо, солим, перчим. Тщательно перемешиваем смесь.
  3. Лепим тефтели удобного размера. Каждую обваливаем в муке. Обжариваем на умеренном огне с небольшим количеством растительного масла. Они должны равномерно покрыться золотистой корочкой.
  4. Для соуса смешиваем томатную пасту со сметаной. Добавляем воду и перемешиваем до однородности.
  5. Обжаренные тефтели заливаем соусом. Тушим под крышкой еще примерно 10-15 минут.

Выходят очень вкусные и сочные мясные шарики. К ним как гарнир отлично подойдет идеальное картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Соус #Фарш #тефтели