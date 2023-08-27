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Классика консервации: как приготовить дома легендарный "Завтрак туриста"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
По этому рецепту готовили еще наши бабушки
По этому рецепту готовили еще наши бабушки. Фото Апостроф

Действительно классический рецепт заготовки

Сейчас, в конце лета, продолжается сезон заготовок. Мы рассказывали, как закрыть фантастически вкусное лечо из кабачков. Теперь делимся рецептом "Завтрака туриста", который считается классикой консервации.

Эта заготовка – овощи с рисом – может быть готовым сбалансированным гарниром. На theLime поделились простым рецептом. Количество ингредиентов приведено на 4 литровых банка.

Ингредиенты:

  • морковь — 1 кг
  • лук — 1 кг
  • перец болгарский — 1 кг
  • помидоры — 1 кг
  • рис — 300 г
  • растительное масло — 50 мл
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • уксус 9% — 1 ст. л.
  • лавровый лист – 3 шт.
  • перец черный молотый – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Овощи тщательно моем, очищаем. Рис промываем несколько раз. Отвариваем крупу в отдельной кастрюле до полуготовности, затем сразу промываем в холодной воде, чтобы остановить процесс приготовления.
  2. Помидоры пропускаем через мясорубку (можно измельчить блендером). Переводим их в кастрюлю и ставим на средний огонь. Пока закипаем, мелко нарезаем лук, морковь натираем на большой терке.
  3. Когда масса в кастрюле закипит, добавляем лук и морковь. Перемешиваем овощи и варим около 10 минут.
  4. Отправляем в кастрюлю перец, нарезанный соломкой. Добавляем подсолнечное масло, соль и сахар. Тушим массу на слабом огне 15 минут.
  5. В кастрюлю с овощами кладем рис. Доводим все до кипения, затем накрываем крышкой и варим до готовности.
  6. Когда рис готов, добавляем уксус, молотый перец, лавровый лист. Перемешиваем массу, выключаем огонь.
  7. Разливаем заготовку в стерильные банки. Закатываем по технологии.

Это отличная сытная заготовка. В любой момент можно открыть баночку, нажарить сочные котлеты и смаковать.

Теги:
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