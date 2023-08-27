Классика консервации: как приготовить дома легендарный "Завтрак туриста"
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Действительно классический рецепт заготовки
Сейчас, в конце лета, продолжается сезон заготовок. Мы рассказывали, как закрыть фантастически вкусное лечо из кабачков. Теперь делимся рецептом "Завтрака туриста", который считается классикой консервации.
Эта заготовка – овощи с рисом – может быть готовым сбалансированным гарниром. На theLime поделились простым рецептом. Количество ингредиентов приведено на 4 литровых банка.
Ингредиенты:
- морковь — 1 кг
- лук — 1 кг
- перец болгарский — 1 кг
- помидоры — 1 кг
- рис — 300 г
- растительное масло — 50 мл
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- уксус 9% — 1 ст. л.
- лавровый лист – 3 шт.
- перец черный молотый – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Овощи тщательно моем, очищаем. Рис промываем несколько раз. Отвариваем крупу в отдельной кастрюле до полуготовности, затем сразу промываем в холодной воде, чтобы остановить процесс приготовления.
- Помидоры пропускаем через мясорубку (можно измельчить блендером). Переводим их в кастрюлю и ставим на средний огонь. Пока закипаем, мелко нарезаем лук, морковь натираем на большой терке.
- Когда масса в кастрюле закипит, добавляем лук и морковь. Перемешиваем овощи и варим около 10 минут.
- Отправляем в кастрюлю перец, нарезанный соломкой. Добавляем подсолнечное масло, соль и сахар. Тушим массу на слабом огне 15 минут.
- В кастрюлю с овощами кладем рис. Доводим все до кипения, затем накрываем крышкой и варим до готовности.
- Когда рис готов, добавляем уксус, молотый перец, лавровый лист. Перемешиваем массу, выключаем огонь.
- Разливаем заготовку в стерильные банки. Закатываем по технологии.
Это отличная сытная заготовка. В любой момент можно открыть баночку, нажарить сочные котлеты и смаковать.