Классика консервации: как приготовить дома легендарный "Завтрак туриста"

Действительно классический рецепт заготовки

Сейчас, в конце лета, продолжается сезон заготовок. Мы рассказывали, как закрыть фантастически вкусное лечо из кабачков. Теперь делимся рецептом "Завтрака туриста", который считается классикой консервации.

Эта заготовка – овощи с рисом – может быть готовым сбалансированным гарниром. На theLime поделились простым рецептом. Количество ингредиентов приведено на 4 литровых банка.

Ингредиенты:

морковь — 1 кг

лук — 1 кг

перец болгарский — 1 кг

помидоры — 1 кг

рис — 300 г

растительное масло — 50 мл

соль – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

уксус 9% — 1 ст. л.

лавровый лист – 3 шт.

перец черный молотый – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Овощи тщательно моем, очищаем. Рис промываем несколько раз. Отвариваем крупу в отдельной кастрюле до полуготовности, затем сразу промываем в холодной воде, чтобы остановить процесс приготовления. Помидоры пропускаем через мясорубку (можно измельчить блендером). Переводим их в кастрюлю и ставим на средний огонь. Пока закипаем, мелко нарезаем лук, морковь натираем на большой терке. Когда масса в кастрюле закипит, добавляем лук и морковь. Перемешиваем овощи и варим около 10 минут. Отправляем в кастрюлю перец, нарезанный соломкой. Добавляем подсолнечное масло, соль и сахар. Тушим массу на слабом огне 15 минут. В кастрюлю с овощами кладем рис. Доводим все до кипения, затем накрываем крышкой и варим до готовности. Когда рис готов, добавляем уксус, молотый перец, лавровый лист. Перемешиваем массу, выключаем огонь. Разливаем заготовку в стерильные банки. Закатываем по технологии.

Это отличная сытная заготовка. В любой момент можно открыть баночку, нажарить сочные котлеты и смаковать.