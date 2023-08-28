Этот салат зимой разлетится на раз-два: потрясающий рецепт с помидорами

Если перепробованы все рецепты маринованных помидор, предлагаем поэкспериментировать. Давайте сегодня приготовим не просто томаты на зиму, а салат с помидорами и луком.

Такому потрясающему блюду по рецепту "РБК-Украина" всегда найдется место и на праздничном столе, и на семейном ужине. Только будьте осторожны — вряд ли такая вкуснятина достоит до первых морозов.

Как приготовить салат на зиму с помидорами и луком

Ингредиенты на 2 полулитровые банки:

помидоры — 700 гр;

лук — 1 шт.;

стручок острого перца — 10 гр;

петрушка — 10 гр;

чеснок — 2 зубчика;

перец душистый — 6 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

уксус — 2 ст.л.;

вода — 500 мл;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Предварительно подготовьте помидоры, лук, остальные ингредиенты. Помойте и простерилизуйте банки. Плотные и мясистые помидоры нарежьте вдоль на 4 части. Лук нарежьте тонкими полосками. Горький перец нарежьте колечками. На дно банок уложите петрушку, чеснок и перец, далее поместите дольки томатов, чередуя их с луком слоями. Для маринада вскипятите воду в кастрюле, добавьте сахар, перец, соль, лавровые листья, А через 2 минуты — уксус. Полученный маринад разлейте по банкам. На огонь поставьте объемную кастрюлю, установите банку. Как закипит — пастеризуйте помидоры 15 мин, после чего закройте крышками и переверните.

Приготовьте зимний салат из помидор и огурцов по рецепту "Телеграфа" — такой вкуснятиной вы не захотите ни с кем делиться. Приятного аппетита.