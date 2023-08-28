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Этот салат зимой разлетится на раз-два: потрясающий рецепт с помидорами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучший салат на зиму из помидоров и лука
Лучший салат на зиму из помидоров и лука. Фото rbc.ua

Этот салат зимой разлетится на раз-два: потрясающий рецепт с помидорами

Если перепробованы все рецепты маринованных помидор, предлагаем поэкспериментировать. Давайте сегодня приготовим не просто томаты на зиму, а салат с помидорами и луком.

Такому потрясающему блюду по рецепту "РБК-Украина" всегда найдется место и на праздничном столе, и на семейном ужине. Только будьте осторожны — вряд ли такая вкуснятина достоит до первых морозов.

Как приготовить салат на зиму с помидорами и луком

Ингредиенты на 2 полулитровые банки:

  • помидоры — 700 гр;
  • лук — 1 шт.;
  • стручок острого перца — 10 гр;
  • петрушка — 10 гр;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец душистый — 6 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • уксус — 2 ст.л.;
  • вода — 500 мл;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • соль — 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Предварительно подготовьте помидоры, лук, остальные ингредиенты. Помойте и простерилизуйте банки.
  2. Плотные и мясистые помидоры нарежьте вдоль на 4 части. Лук нарежьте тонкими полосками. Горький перец нарежьте колечками.
  3. На дно банок уложите петрушку, чеснок и перец, далее поместите дольки томатов, чередуя их с луком слоями.
  4. Для маринада вскипятите воду в кастрюле, добавьте сахар, перец, соль, лавровые листья, А через 2 минуты — уксус.
  5. Полученный маринад разлейте по банкам.
  6. На огонь поставьте объемную кастрюлю, установите банку. Как закипит — пастеризуйте помидоры 15 мин, после чего закройте крышками и переверните.

Приготовьте зимний салат из помидор и огурцов по рецепту "Телеграфа" — такой вкуснятиной вы не захотите ни с кем делиться. Приятного аппетита.

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