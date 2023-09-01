Секретный рецепт: что добавить в картофель по-селянски для идеального блюда
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Для этого блюда вы будете покупать всю картошку в ближайшем магазине
Картофель по-селянски – блюдо популярное во всем мире. Его любят за румяную золотистую корочку и нежный вкус внутри. Блюдо получается невероятно вкусным, а этот овощ всегда есть в наличии дома или в магазине.
"ТСН" делится секретом невероятно хрустящего картофеля по-селянски. Все, что нужно — добавить в рецепт один ингредиент, и блюдо получится идеальным. Как видите, готовить его просто.
Как приготовить картофель по-селянски
Ингредиенты:
- полкило картофеля;
- полторы чайных ложки соли;
- чайная ложка паприки;
- пол чайной ложки красного перца;
- пол чайной ложки черного перца;
- 50 грамм кукурузного крахмала;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно вымойте, нарежьте на ломтики.
- К овощу добавьте полчайной ложки соли, залейте все кипятком и оставить так на 20 минут. После указанного времени с картофеля необходимо слить воду.
- Крахмал перемешайте со специями и ложкой соли.
- Картофель обваляйте в смеси крахмала и специй, выложите в форму с маслом для жарки и отправьте в духовку.
- Запекайте блюдо при температуре 200° 25-30 минут.
Подавайте картофель по-селянски к мясу по-грузински по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!