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Секретный рецепт: что добавить в картофель по-селянски для идеального блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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За рецептом картофеля по-селянски будут все охотиться
За рецептом картофеля по-селянски будут все охотиться. Фото shuba.life

Для этого блюда вы будете покупать всю картошку в ближайшем магазине

Картофель по-селянски – блюдо популярное во всем мире. Его любят за румяную золотистую корочку и нежный вкус внутри. Блюдо получается невероятно вкусным, а этот овощ всегда есть в наличии дома или в магазине.

"ТСН" делится секретом невероятно хрустящего картофеля по-селянски. Все, что нужно — добавить в рецепт один ингредиент, и блюдо получится идеальным. Как видите, готовить его просто.

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты:

  • полкило картофеля;
  • полторы чайных ложки соли;
  • чайная ложка паприки;
  • пол чайной ложки красного перца;
  • пол чайной ложки черного перца;
  • 50 грамм кукурузного крахмала;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно вымойте, нарежьте на ломтики.
  2. К овощу добавьте полчайной ложки соли, залейте все кипятком и оставить так на 20 минут. После указанного времени с картофеля необходимо слить воду.
  3. Крахмал перемешайте со специями и ложкой соли.
  4. Картофель обваляйте в смеси крахмала и специй, выложите в форму с маслом для жарки и отправьте в духовку.
  5. Запекайте блюдо при температуре 200° 25-30 минут.

Подавайте картофель по-селянски к мясу по-грузински по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома