Секретный рецепт: что добавить в картофель по-селянски для идеального блюда

Для этого блюда вы будете покупать всю картошку в ближайшем магазине

Картофель по-селянски – блюдо популярное во всем мире. Его любят за румяную золотистую корочку и нежный вкус внутри. Блюдо получается невероятно вкусным, а этот овощ всегда есть в наличии дома или в магазине.

"ТСН" делится секретом невероятно хрустящего картофеля по-селянски. Все, что нужно — добавить в рецепт один ингредиент, и блюдо получится идеальным. Как видите, готовить его просто.

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты:

полкило картофеля;

полторы чайных ложки соли;

чайная ложка паприки;

пол чайной ложки красного перца;

пол чайной ложки черного перца;

50 грамм кукурузного крахмала;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Картофель тщательно вымойте, нарежьте на ломтики. К овощу добавьте полчайной ложки соли, залейте все кипятком и оставить так на 20 минут. После указанного времени с картофеля необходимо слить воду. Крахмал перемешайте со специями и ложкой соли. Картофель обваляйте в смеси крахмала и специй, выложите в форму с маслом для жарки и отправьте в духовку. Запекайте блюдо при температуре 200° 25-30 минут.

Подавайте картофель по-селянски к мясу по-грузински по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!