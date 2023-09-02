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Забудете о других закусках: огурцы по-корейски от шеф-повара не достоят до первых морозов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычный рецепт огурцов на зиму
Необычный рецепт огурцов на зиму. Фото klopotenko.com

Такие овощи затмят все остальные заготовки

Когда мы говорим о корейской кухне, то сразу вспоминается морковь по-корейски. Рекомендуем приготовить пикантные огурцы по-корейски на зиму – и вы забудете даже о моркови!

Такая заготовка по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко – идеальная. Просто возьмите все ингредиенты, специальную терку для моркови и готовить вперед!

Как приготовить огурцы по-корейски на зиму.

Ингредиенты на три литровые банки огурцов:

  • 2 кг огурцов;
  • 1 кг моркови;
  • 9 зубчиков чеснока;
  • 200 г сахара;
  • 3 ст. л. соли;
  • 100 мл уксуса;
  • 300 мл масла;
  • 20 г молотого кориандра.

Способ приготовления:

  1. Огурцы промойте, нарежьте их длинными брусочками. Морковь натрите на специальной терке, а чеснок пропустите через пресс.
  2. В большой сковороде или кастрюле разогрейте масло и выложите туда морковь и огурцы.
  3. В сковороду добавьте сахар, соль, молотый кориандр, измельченный чеснок и влейте уксус. Все ингредиенты тщательно перемешайте и потушите в течение 15 минут.
  4. Простерилизуйте банки удобным для вас способом. Разложите по ним огурцы по-корейски, закрутите крышками, переверните и оставьте в таком состоянии до охлаждения.

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