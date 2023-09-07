Ароматное печенье из одного яйца и горсти манки: рецепт, на который охотятся кондитеры

Идеальное простое печенье к чаю или кофе

Мы делились рецептом очень простого и вкусного пирога. Теперь рассказываем, как приготовить лакомство из минимального набора ингредиентов.

В основе теста такого печенья – манная крупа. Благодаря ей печенье получается хрустящим и ароматным. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

Крупа манна – 200 г

Мука – 1 стакан

Сахар – 100 г+ для обрушения

Яйцо – 1 шт.

Лимон (цедра) – 1 шт.

Разрыхлитель – 7 г

Соль – 1 щепотка

Вода холодная – 2 ст. л

Масло растительное – 4 ст. л

Способ приготовления:

В глубокую миску вбиваем яйцо. Добавляем холодную воду и растительное масло, все перемешиваем как можно тщательнее. Добавляем сахар и соль, перемешиваем. Просеиваем в миску муку вместе с разрыхлителем, добавляем манку. Теркой снимаем с лимона цедру. Натираем ее на мелкой терке, добавляем. Замешиваем тесто. Оно должно быть эластичным, немного прилипнуть к рукам. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 20-30 минут. С теста скатываем колбаску, разрезаем ее на небольшие части 2-3 см длиной. Каждый кусочек обваливаем в сахаре и выкладываем на противень, предварительно застеленный пергаментом. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 170-180 градусов. Примерное время приготовления составляет 15-20 минут.

Печенье получается хрустящее и в меру сладкое. Оно идеально подходит к утреннему кофе.