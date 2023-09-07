Ароматное печенье из одного яйца и горсти манки: рецепт, на который охотятся кондитеры
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Идеальное простое печенье к чаю или кофе
Мы делились рецептом очень простого и вкусного пирога. Теперь рассказываем, как приготовить лакомство из минимального набора ингредиентов.
В основе теста такого печенья – манная крупа. Благодаря ей печенье получается хрустящим и ароматным. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".
Ингредиенты:
- Крупа манна – 200 г
- Мука – 1 стакан
- Сахар – 100 г+ для обрушения
- Яйцо – 1 шт.
- Лимон (цедра) – 1 шт.
- Разрыхлитель – 7 г
- Соль – 1 щепотка
- Вода холодная – 2 ст. л
- Масло растительное – 4 ст. л
Способ приготовления:
- В глубокую миску вбиваем яйцо. Добавляем холодную воду и растительное масло, все перемешиваем как можно тщательнее.
- Добавляем сахар и соль, перемешиваем. Просеиваем в миску муку вместе с разрыхлителем, добавляем манку.
- Теркой снимаем с лимона цедру. Натираем ее на мелкой терке, добавляем. Замешиваем тесто.
- Оно должно быть эластичным, немного прилипнуть к рукам. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 20-30 минут.
- С теста скатываем колбаску, разрезаем ее на небольшие части 2-3 см длиной. Каждый кусочек обваливаем в сахаре и выкладываем на противень, предварительно застеленный пергаментом.
- Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 170-180 градусов. Примерное время приготовления составляет 15-20 минут.
Печенье получается хрустящее и в меру сладкое. Оно идеально подходит к утреннему кофе.