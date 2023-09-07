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Ароматное печенье из одного яйца и горсти манки: рецепт, на который охотятся кондитеры

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такое лакомство получается особенно хрустящим и ароматным.
Такое лакомство получается особенно хрустящим и ароматным.. Фото На пенсии

Идеальное простое печенье к чаю или кофе

Мы делились рецептом очень простого и вкусного пирога. Теперь рассказываем, как приготовить лакомство из минимального набора ингредиентов.

В основе теста такого печенья – манная крупа. Благодаря ей печенье получается хрустящим и ароматным. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

  • Крупа манна – 200 г
  • Мука – 1 стакан
  • Сахар – 100 г+ для обрушения
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лимон (цедра) – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 7 г
  • Соль – 1 щепотка
  • Вода холодная – 2 ст. л
  • Масло растительное – 4 ст. л

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску вбиваем яйцо. Добавляем холодную воду и растительное масло, все перемешиваем как можно тщательнее.
  2. Добавляем сахар и соль, перемешиваем. Просеиваем в миску муку вместе с разрыхлителем, добавляем манку.
  3. Теркой снимаем с лимона цедру. Натираем ее на мелкой терке, добавляем. Замешиваем тесто.
  4. Оно должно быть эластичным, немного прилипнуть к рукам. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 20-30 минут.
  5. С теста скатываем колбаску, разрезаем ее на небольшие части 2-3 см длиной. Каждый кусочек обваливаем в сахаре и выкладываем на противень, предварительно застеленный пергаментом.
  6. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 170-180 градусов. Примерное время приготовления составляет 15-20 минут.

Печенье получается хрустящее и в меру сладкое. Оно идеально подходит к утреннему кофе.

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