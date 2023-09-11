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Всем еще по "ежику": хитрый и бюджетный способ накормить всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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“Ежики” готовятся просто, съедаются быстро
“Ежики” готовятся просто, съедаются быстро. Фото unian.ua

Это блюдо с удовольствием слопают даже дети

Даже у самого опытного кулинара иногда возникает вопрос, что приготовить к семейному ужину. Если хочется разнообразить "котлетное" меню, то это блюдо именно для вас.

Мясные "ежики" по рецепту "УНИАН" идеально подойдут и к семейному ужину, и на праздничный стол. Округлой формы, с "выглядывающими" наружу зернышками риса, они понравятся даже детям. Будьте осторожны: из-за таких "ежиков" члены семьи могут подраться!

Как приготовить мясные "ежики" в сметанном соусе на сковороде

Ингредиенты:

  • фарш — 400 г;
  • рис — 0,5 ст.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 1,5 ст. л.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • масло растительное рафинированное — 3 ст. л.

Для соуса:

  • вода — 1,5 ст.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • мука пшеничная — 1 ст. л.;
  • соль и перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рис отвариваем до готовности.
  2. Морковь натираем на терке, луки измельчаем и обжариваем на сливочном масле.
  3. Рис, фарш, морковь и лук смешиваем, добавляем яйцо, солим и тщательно перемешиваем.
  4. Формируем ежики диаметром 4-5 см, обжариваем их на растительном масле с обеих сторон.
  5. Для приготовления соуса в воде тщательно размешиваем сметану, соль, перец и муку.
  6. Полученный соус выливаем на "ежики", накрываем сковородой и тушим их на небольшом огне 20 минут.

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#Рецепт #Фарш #Готовим дома