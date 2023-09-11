Всем еще по "ежику": хитрый и бюджетный способ накормить всю семью
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Это блюдо с удовольствием слопают даже дети
Даже у самого опытного кулинара иногда возникает вопрос, что приготовить к семейному ужину. Если хочется разнообразить "котлетное" меню, то это блюдо именно для вас.
Мясные "ежики" по рецепту "УНИАН" идеально подойдут и к семейному ужину, и на праздничный стол. Округлой формы, с "выглядывающими" наружу зернышками риса, они понравятся даже детям. Будьте осторожны: из-за таких "ежиков" члены семьи могут подраться!
Как приготовить мясные "ежики" в сметанном соусе на сковороде
Ингредиенты:
- фарш — 400 г;
- рис — 0,5 ст.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 1,5 ст. л.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- масло растительное рафинированное — 3 ст. л.
Для соуса:
- вода — 1,5 ст.;
- сметана — 3 ст. л.;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- соль и перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Рис отвариваем до готовности.
- Морковь натираем на терке, луки измельчаем и обжариваем на сливочном масле.
- Рис, фарш, морковь и лук смешиваем, добавляем яйцо, солим и тщательно перемешиваем.
- Формируем ежики диаметром 4-5 см, обжариваем их на растительном масле с обеих сторон.
- Для приготовления соуса в воде тщательно размешиваем сметану, соль, перец и муку.
- Полученный соус выливаем на "ежики", накрываем сковородой и тушим их на небольшом огне 20 минут.
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