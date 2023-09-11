Всем еще по "ежику": хитрый и бюджетный способ накормить всю семью

Это блюдо с удовольствием слопают даже дети

Даже у самого опытного кулинара иногда возникает вопрос, что приготовить к семейному ужину. Если хочется разнообразить "котлетное" меню, то это блюдо именно для вас.

Мясные "ежики" по рецепту "УНИАН" идеально подойдут и к семейному ужину, и на праздничный стол. Округлой формы, с "выглядывающими" наружу зернышками риса, они понравятся даже детям. Будьте осторожны: из-за таких "ежиков" члены семьи могут подраться!

Как приготовить мясные "ежики" в сметанном соусе на сковороде

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

рис — 0,5 ст.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 1,5 ст. л.;

яйцо куриное — 1 шт.;

масло растительное рафинированное — 3 ст. л.

Для соуса:

вода — 1,5 ст.;

сметана — 3 ст. л.;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

соль и перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Рис отвариваем до готовности. Морковь натираем на терке, луки измельчаем и обжариваем на сливочном масле. Рис, фарш, морковь и лук смешиваем, добавляем яйцо, солим и тщательно перемешиваем. Формируем ежики диаметром 4-5 см, обжариваем их на растительном масле с обеих сторон. Для приготовления соуса в воде тщательно размешиваем сметану, соль, перец и муку. Полученный соус выливаем на "ежики", накрываем сковородой и тушим их на небольшом огне 20 минут.

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