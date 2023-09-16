Рецепт, проверенный временем: это блюдо проглотят, как только вы отвлечетесь
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Фантастические ароматные зразы
Мы рассказывали, как приготовить вкусные украинские луковички. Еще одно блюдо, проверенное временем – картофельные зразы.
Готовятся они совсем просто. Чтобы картофельные зразы хорошо лепились, варить картофель лучше целым и в кожуре – именно в таком овоще сохранится больше клейковины. Рецептом на своем сайте поделился Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 400 г шампиньонов
- 1 средняя луковица
- 2 ст.л. масла
- ⅓ ч.л. соли
- ⅓ ч.л. перца
- 2 яйца
- 3 ст.л. муки
- 3 ст.л. муки для подпила
- ⅓ ч.л. соли
- 3 ст.л. масла
- сметана для подачи
Способ приготовления:
- Моем картофель. Заливаем ее в кастрюле крутым кипятком и варим до готовности. Чтобы проверить готовность, проткните картофель ножом – он должен легко входить в картофелину.
- Сливаем воду и оставляем картофель охлаждаться. В это время крошим шампиньоны и луковицу.
- Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем шампиньоны в течение 2 минут, добавляем лук и жарим еще 3-4 минуты до готовности. Солим, перчим.
- Охлажденный картофель искажаем на мясорубке, добавляем яйца, муку, немного соли. Замешиваем однородное тесто.
- Тесто делим на 5-6 частей и формируем зразы. Раскатываем картофельные плоские диски, внутрь выкладываем начинку. Заворачиваем их и разглаживаем.
- Включаем духовку разогреваться до 180 градусов. На разогретой сковороде обжариваем зразы с двух сторон по 3 минуты.
- Тогда перекладываем на застеленный пергаментом противень. Допекаем в духовке в течение 10 минут.
Зразы получаются вкусные и сытные. Вкусно подавать их со сметаной или соусом на ее основе. Также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.