Рецепт, проверенный временем: это блюдо проглотят, как только вы отвлечетесь

Фантастические ароматные зразы

Мы рассказывали, как приготовить вкусные украинские луковички. Еще одно блюдо, проверенное временем – картофельные зразы.

Готовятся они совсем просто. Чтобы картофельные зразы хорошо лепились, варить картофель лучше целым и в кожуре – именно в таком овоще сохранится больше клейковины. Рецептом на своем сайте поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

500 г картофеля

400 г шампиньонов

1 средняя луковица

2 ст.л. масла

⅓ ч.л. соли

⅓ ч.л. перца

2 яйца

3 ст.л. муки

3 ст.л. муки для подпила

⅓ ч.л. соли

3 ст.л. масла

сметана для подачи

Способ приготовления:

Моем картофель. Заливаем ее в кастрюле крутым кипятком и варим до готовности. Чтобы проверить готовность, проткните картофель ножом – он должен легко входить в картофелину. Сливаем воду и оставляем картофель охлаждаться. В это время крошим шампиньоны и луковицу. Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем шампиньоны в течение 2 минут, добавляем лук и жарим еще 3-4 минуты до готовности. Солим, перчим. Охлажденный картофель искажаем на мясорубке, добавляем яйца, муку, немного соли. Замешиваем однородное тесто. Тесто делим на 5-6 частей и формируем зразы. Раскатываем картофельные плоские диски, внутрь выкладываем начинку. Заворачиваем их и разглаживаем. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов. На разогретой сковороде обжариваем зразы с двух сторон по 3 минуты. Тогда перекладываем на застеленный пергаментом противень. Допекаем в духовке в течение 10 минут.

Зразы получаются вкусные и сытные. Вкусно подавать их со сметаной или соусом на ее основе. Также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.