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Рецепт, проверенный временем: это блюдо проглотят, как только вы отвлечетесь

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасное традиционное блюдо на каждый день и не только
Прекрасное традиционное блюдо на каждый день и не только. Фото klopotenko.com

Фантастические ароматные зразы

Мы рассказывали, как приготовить вкусные украинские луковички. Еще одно блюдо, проверенное временем – картофельные зразы.

Готовятся они совсем просто. Чтобы картофельные зразы хорошо лепились, варить картофель лучше целым и в кожуре – именно в таком овоще сохранится больше клейковины. Рецептом на своем сайте поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 400 г шампиньонов
  • 1 средняя луковица
  • 2 ст.л. масла
  • ⅓ ч.л. соли
  • ⅓ ч.л. перца
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. муки
  • 3 ст.л. муки для подпила
  • ⅓ ч.л. соли
  • 3 ст.л. масла
  • сметана для подачи

Способ приготовления:

  1. Моем картофель. Заливаем ее в кастрюле крутым кипятком и варим до готовности. Чтобы проверить готовность, проткните картофель ножом – он должен легко входить в картофелину.
  2. Сливаем воду и оставляем картофель охлаждаться. В это время крошим шампиньоны и луковицу.
  3. Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем шампиньоны в течение 2 минут, добавляем лук и жарим еще 3-4 минуты до готовности. Солим, перчим.
  4. Охлажденный картофель искажаем на мясорубке, добавляем яйца, муку, немного соли. Замешиваем однородное тесто.
  5. Тесто делим на 5-6 частей и формируем зразы. Раскатываем картофельные плоские диски, внутрь выкладываем начинку. Заворачиваем их и разглаживаем.
  6. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов. На разогретой сковороде обжариваем зразы с двух сторон по 3 минуты.
  7. Тогда перекладываем на застеленный пергаментом противень. Допекаем в духовке в течение 10 минут.

Зразы получаются вкусные и сытные. Вкусно подавать их со сметаной или соусом на ее основе. Также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Зразы #Евгений Клопотенко