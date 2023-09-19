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Лучшее, что вы пробовали из кабачков: от такой закуски вскружится голова

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Все будут просить рецепт этих кабачковых канапе
Все будут просить рецепт этих кабачковых канапе. Фото shuba.life

Потрясающе вкусное блюдо из простых продуктов

Кабачок поистине король сезона. Мы уже готовили из него и овощную икру, и кабачки по-французски, но сегодня мы попробуем еще одно необычное блюдо.

Кабачковые канапе с брынзой по рецепту Shuba - можно подавать в качестве холодной закуски или гарнира к мясным блюдам. Это блюдо точно принесет вам славу кулинара среди близких и друзей.

Как приготовить кабачковые канапе

Ингредиенты на 8 порций:

  • кабачки — 4 шт.;
  • брынза — 200 г;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • петрушка, пучок — 1 шт.;
  • майонез 67% — 70 г;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, почистите, нарежьте кружочками 2 см толщиной и посолите.
  2. В большой сковороде разогрейте растительное масло.
  3. Кабачковые кружочки обваляйте в муке и обжарьте на сковороде с двух сторон до мягкости. Готовые кружочки выложите на тарелку с бумажной салфеткой — так впитается лишний жир.
  4. Брынзу натрите в глубокую миску, туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок.
  5. Петрушку вымойте, обсушите, добавьте к брынзе и перемешайте. В массу добавьте майонез, снова все тщательно перемешайте.
  6. Готовые кружочки кабачков разложите на большом блюде, сверху выложите начинку. Оставьте блюдо на полчаса при комнатной температуре и подавайте. Приятного аппетита!

Попробуйте также приготовить овощную запеканку по рецепту "Телеграфа". Это блюдо будет уместным и на праздничном столе, и на семейном ужине.

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