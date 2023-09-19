Лучшее, что вы пробовали из кабачков: от такой закуски вскружится голова
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Потрясающе вкусное блюдо из простых продуктов
Кабачок поистине король сезона. Мы уже готовили из него и овощную икру, и кабачки по-французски, но сегодня мы попробуем еще одно необычное блюдо.
Кабачковые канапе с брынзой по рецепту Shuba - можно подавать в качестве холодной закуски или гарнира к мясным блюдам. Это блюдо точно принесет вам славу кулинара среди близких и друзей.
Как приготовить кабачковые канапе
Ингредиенты на 8 порций:
- кабачки — 4 шт.;
- брынза — 200 г;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- майонез 67% — 70 г;
- соль — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, почистите, нарежьте кружочками 2 см толщиной и посолите.
- В большой сковороде разогрейте растительное масло.
- Кабачковые кружочки обваляйте в муке и обжарьте на сковороде с двух сторон до мягкости. Готовые кружочки выложите на тарелку с бумажной салфеткой — так впитается лишний жир.
- Брынзу натрите в глубокую миску, туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Петрушку вымойте, обсушите, добавьте к брынзе и перемешайте. В массу добавьте майонез, снова все тщательно перемешайте.
- Готовые кружочки кабачков разложите на большом блюде, сверху выложите начинку. Оставьте блюдо на полчаса при комнатной температуре и подавайте. Приятного аппетита!
Попробуйте также приготовить овощную запеканку по рецепту "Телеграфа". Это блюдо будет уместным и на праздничном столе, и на семейном ужине.