Лучшее, что вы пробовали из кабачков: от такой закуски вскружится голова

Потрясающе вкусное блюдо из простых продуктов

Кабачок поистине король сезона. Мы уже готовили из него и овощную икру, и кабачки по-французски, но сегодня мы попробуем еще одно необычное блюдо.

Кабачковые канапе с брынзой по рецепту Shuba - можно подавать в качестве холодной закуски или гарнира к мясным блюдам. Это блюдо точно принесет вам славу кулинара среди близких и друзей.

Как приготовить кабачковые канапе

Ингредиенты на 8 порций:

кабачки — 4 шт.;

брынза — 200 г;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

петрушка, пучок — 1 шт.;

майонез 67% — 70 г;

соль — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Кабачки помойте, почистите, нарежьте кружочками 2 см толщиной и посолите. В большой сковороде разогрейте растительное масло. Кабачковые кружочки обваляйте в муке и обжарьте на сковороде с двух сторон до мягкости. Готовые кружочки выложите на тарелку с бумажной салфеткой — так впитается лишний жир. Брынзу натрите в глубокую миску, туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок. Петрушку вымойте, обсушите, добавьте к брынзе и перемешайте. В массу добавьте майонез, снова все тщательно перемешайте. Готовые кружочки кабачков разложите на большом блюде, сверху выложите начинку. Оставьте блюдо на полчаса при комнатной температуре и подавайте. Приятного аппетита!

Попробуйте также приготовить овощную запеканку по рецепту "Телеграфа". Это блюдо будет уместным и на праздничном столе, и на семейном ужине.