Через пять минут на столе будет гора сладостей: вы перестанете покупать конфеты

Козинаки легко готовятся в домашних условиях

Мы рассказывали, как дома приготовить халву. Теперь делимся рецептом вкусных козинаков.

Это сладости, которые мы обычно покупаем. Мало кто знает, но их можно сделать дома своими силами. На это уйдет буквально пять минут. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

75 г кунжута;

75 г семян подсолнуха;

1 щепотка соли;

50 г меда;

25 г сахара.

Способ приготовления:

На горячую сухую сковороду всыпаем чистое семя подсолнуха. Поджариваем, постоянно перемешивая лопаткой в течение 2 минут. Сразу всыпаем кунжут. Жарим еще 2 минуты, пока семена не приобретут легкий золотистый оттенок. Массу подсаливаем и перекладываем на тарелку. На эту сковородку отправляем сахар и мед. Жарим, постоянно перемешивая 1-2 минуты. Мед должен растопиться, а сахар растворится полностью. В сладкую массу высыпаем семена. Перемешиваем и перекладываем лист пергамента, разравниваем. Накрываем другим листом пергамента и раскатываем массу скалкой. Снимаем верхний пергамент и нарезаем. Важно это сделать, пока козинаки теплые.

Козинаки можно делать из любых семян или орешков. Также мы делились рецептом вкусного яблочного мармелада.