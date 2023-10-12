Одной порции будет мало: все будут просить добавки салата по этому рецепту

Самое сложное в нем — сварить яйца

Различные салаты мы готовим практически каждый день. Что может быть проще, чем порезать овощи и добавить вкусную заправку? Такое блюдо может быть частью праздничного стола или семейного обеда.

Сегодня мы с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим свежий и легкий одесский салат. Приготовить его – проще простого: вам нужно нарезать все ингредиенты, смешать их и заправить соусом. Подается на стол блюдо порционно в небольших тарелках и украшается листьями салата. Попробуем?

Как приготовить салат одесский

Ингредиенты:

куриное яйцо – 3 шт.;

огурец – 350 г;

консервированная кукуруза – 150 г;

твердый творог – 100 г;

сметана – 140 г;

чеснок – 3-4 зубчика;

листья салата – 50 г;

зеленый лук – 50 г;

укроп – 20 г;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Все необходимые овощи и зелень тщательно вымойте и высушите. Огурцы и сыр нарежьте брусочками, отправьте в салатник. Яйца отварите вкрутую в течение 8-10 минут, охладите, очистите, нарежьте крупной соломкой и добавьте к другим продуктам. Нарежьте зеленый лук, добавьте салат. С консервированной кукурузы слейте воду, переложите в салатник. Для приготовления мелко нашинкуйте укроп, соедините со сметаной или майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок и все тщательно перемешайте. Полученным соусом заправьте салат, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Салат переложите в небольшие порционные креманки для подачи или в один крупный салатник, дополните его свежими листьями салата и подавайте.

Майонез для салата можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Так блюдо будет еще более полезным.