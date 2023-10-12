Одной порции будет мало: все будут просить добавки салата по этому рецепту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Самое сложное в нем — сварить яйца
Различные салаты мы готовим практически каждый день. Что может быть проще, чем порезать овощи и добавить вкусную заправку? Такое блюдо может быть частью праздничного стола или семейного обеда.
Сегодня мы с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим свежий и легкий одесский салат. Приготовить его – проще простого: вам нужно нарезать все ингредиенты, смешать их и заправить соусом. Подается на стол блюдо порционно в небольших тарелках и украшается листьями салата. Попробуем?
Как приготовить салат одесский
Ингредиенты:
- куриное яйцо – 3 шт.;
- огурец – 350 г;
- консервированная кукуруза – 150 г;
- твердый творог – 100 г;
- сметана – 140 г;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- листья салата – 50 г;
- зеленый лук – 50 г;
- укроп – 20 г;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Все необходимые овощи и зелень тщательно вымойте и высушите.
- Огурцы и сыр нарежьте брусочками, отправьте в салатник.
- Яйца отварите вкрутую в течение 8-10 минут, охладите, очистите, нарежьте крупной соломкой и добавьте к другим продуктам.
- Нарежьте зеленый лук, добавьте салат.
- С консервированной кукурузы слейте воду, переложите в салатник.
- Для приготовления мелко нашинкуйте укроп, соедините со сметаной или майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок и все тщательно перемешайте.
- Полученным соусом заправьте салат, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Салат переложите в небольшие порционные креманки для подачи или в один крупный салатник, дополните его свежими листьями салата и подавайте.
Майонез для салата можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Так блюдо будет еще более полезным.