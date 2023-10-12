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Одной порции будет мало: все будут просить добавки салата по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Максимально простое и быстрое блюдо
Максимально простое и быстрое блюдо. Фото Ідеї для сніданку та вечері

Самое сложное в нем — сварить яйца

Различные салаты мы готовим практически каждый день. Что может быть проще, чем порезать овощи и добавить вкусную заправку? Такое блюдо может быть частью праздничного стола или семейного обеда.

Сегодня мы с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим свежий и легкий одесский салат. Приготовить его – проще простого: вам нужно нарезать все ингредиенты, смешать их и заправить соусом. Подается на стол блюдо порционно в небольших тарелках и украшается листьями салата. Попробуем?

Как приготовить салат одесский

Ингредиенты:

  • куриное яйцо – 3 шт.;
  • огурец – 350 г;
  • консервированная кукуруза – 150 г;
  • твердый творог – 100 г;
  • сметана – 140 г;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • листья салата – 50 г;
  • зеленый лук – 50 г;
  • укроп – 20 г;
  • соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все необходимые овощи и зелень тщательно вымойте и высушите.
  2. Огурцы и сыр нарежьте брусочками, отправьте в салатник.
  3. Яйца отварите вкрутую в течение 8-10 минут, охладите, очистите, нарежьте крупной соломкой и добавьте к другим продуктам.
  4. Нарежьте зеленый лук, добавьте салат.
  5. С консервированной кукурузы слейте воду, переложите в салатник.
  6. Для приготовления мелко нашинкуйте укроп, соедините со сметаной или майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок и все тщательно перемешайте.
  7. Полученным соусом заправьте салат, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  8. Салат переложите в небольшие порционные креманки для подачи или в один крупный салатник, дополните его свежими листьями салата и подавайте.

Майонез для салата можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Так блюдо будет еще более полезным.

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