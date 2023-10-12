Самый вкусный квашеный салат: рецепт легендарного "лепестка"

Попробуйте – и больше не будете покупать

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Подобный рецепт капусты, но со своими отличиями – салат "Лепесток".

Он много где продается готовым, но его легко приготовить своими силами. На подготовку уйдет немного времени, и уже через 5 дней его можно пробовать. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

2,5 кг капусты;

500 г свеклы;

1 ст. лож. сахара;

3 ст. лож. соли;

6 лавровых листочков;

5 горошин душистого перца;

10 горошек черного перца;

1л воды.

Способ приготовления:

Наливаем в глубокую миску воду. Растворим в ней сахар и соль. Капусту нарезаем на большие квадратные кусочки и перекладываем половину в кастрюлю или другой сосуд. Свеклу чистим, нарезаем кружочками. Выкладываем поверх капусты половину порции. Затем повторяем слои – капуста, а на нее свекла. Добавляем лавровый лист и разные виды перца. Заливаем солено-сладкой водой и ставим под пресс. Накрываем все крышкой меньше диаметра кастрюли, а сверху выставляем вес, например, 5-литровую баклажку с водой. Оставляем в таком виде на 5 суток. Каждый день пресс снимаем, капусту со свеклой перемешиваем и снова прижимаем весом. Можно наблюдать, как капуста в процессе квашения приобретает хороший розовый оттенок.

"Лепесток" можно использовать как отдельную закуску, или компоновать с другими продуктами. Чем-то эта закуска напоминает грузинский способ квашения капусты.