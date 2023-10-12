Самый вкусный квашеный салат: рецепт легендарного "лепестка"
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Попробуйте – и больше не будете покупать
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Подобный рецепт капусты, но со своими отличиями – салат "Лепесток".
Он много где продается готовым, но его легко приготовить своими силами. На подготовку уйдет немного времени, и уже через 5 дней его можно пробовать. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 2,5 кг капусты;
- 500 г свеклы;
- 1 ст. лож. сахара;
- 3 ст. лож. соли;
- 6 лавровых листочков;
- 5 горошин душистого перца;
- 10 горошек черного перца;
- 1л воды.
Способ приготовления:
- Наливаем в глубокую миску воду. Растворим в ней сахар и соль. Капусту нарезаем на большие квадратные кусочки и перекладываем половину в кастрюлю или другой сосуд.
- Свеклу чистим, нарезаем кружочками. Выкладываем поверх капусты половину порции. Затем повторяем слои – капуста, а на нее свекла.
- Добавляем лавровый лист и разные виды перца. Заливаем солено-сладкой водой и ставим под пресс.
- Накрываем все крышкой меньше диаметра кастрюли, а сверху выставляем вес, например, 5-литровую баклажку с водой. Оставляем в таком виде на 5 суток.
- Каждый день пресс снимаем, капусту со свеклой перемешиваем и снова прижимаем весом. Можно наблюдать, как капуста в процессе квашения приобретает хороший розовый оттенок.
"Лепесток" можно использовать как отдельную закуску, или компоновать с другими продуктами. Чем-то эта закуска напоминает грузинский способ квашения капусты.