Шоколадное объедение: влажный пирог за 30 минут
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Этот шоколадный пирог точно не оставит равнодушным сладкоежек
Не знаете, что приготовить к чаю или хотите угостить друзей чем-то вкусным, но не готовы тратить несколько часов на готовку? Приготовьте турецкий мега шоколадный пирог!
Готовится он чрезвычайно просто и легко: достаточно все смешать и отправить в духовку. Пирог получается высоким, с пористой текстурой, и идеально подходит в качестве основы для домашнего торта. А рецептом с нами поделились YouTube-канале "Кулинарим с Викторией".
Как приготовить турецкий шоколадный пирог
Ингредиенты:
Стакан 200 мл, диаметр формы 25*30 см
Тесто
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Сахар — 1 стакан
- Молоко 2.5% — 1 стакан
- Какао порошок- 4 ст. л
- Масло растительное- ½ стакана
- Мука пшеничная — 1.5 стакана
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Соль — 1/2 ч. л.
Глазурь
- Молоко 2.5% — 1 стакан
- Какао порошок — 3 ст. л.
- Шоколад темный — 100 г.
- Сахар — 3 ст. л.
- Дробленые орехи для украшения
Способ приготовления:
- В миску вбить яйца, добавить соль, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до пышной белой пены.
- Добавить молоко и растительное масло, еще раз взбить.
- Смешать муку, какао, разрыхлитель. Сухие ингредиенты просеять в тесто, перемешать миксером на низкой скорости. По консистенции тесто должно быть, как жидкая сметана.
- Форму смазать кусочком сливочного масла. Вылить тесто и поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку на 45 минут.
- Для глазури в сотейник необходимо налить молоко, добавить какао, шоколад, поломанный на кусочки, сахар.
- Сотейник поставить на огонь и при постоянном помешивании довести массу до закипания. Проварить еще пару минуть и убрать с огня.
- Готовый пирог разрезать на порционные кусочки, сделать в нем несколько проколов с помощью зубочистки и залить горячим шоколадным соусом. Оставить пропитаться на 2-3 часа.
- Перед подачей пирог посыпать дробленными орешками.
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