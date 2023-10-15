Шоколадное объедение: влажный пирог за 30 минут

Этот шоколадный пирог точно не оставит равнодушным сладкоежек

Не знаете, что приготовить к чаю или хотите угостить друзей чем-то вкусным, но не готовы тратить несколько часов на готовку? Приготовьте турецкий мега шоколадный пирог!

Готовится он чрезвычайно просто и легко: достаточно все смешать и отправить в духовку. Пирог получается высоким, с пористой текстурой, и идеально подходит в качестве основы для домашнего торта. А рецептом с нами поделились YouTube-канале "Кулинарим с Викторией".

Как приготовить турецкий шоколадный пирог

Ингредиенты:

Стакан 200 мл, диаметр формы 25*30 см

Тесто

Яйцо куриное — 3 шт.

Сахар — 1 стакан

Молоко 2.5% — 1 стакан

Какао порошок- 4 ст. л

Масло растительное- ½ стакана

Мука пшеничная — 1.5 стакана

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Соль — 1/2 ч. л.

Глазурь

Молоко 2.5% — 1 стакан

Какао порошок — 3 ст. л.

Шоколад темный — 100 г.

Сахар — 3 ст. л.

Дробленые орехи для украшения

Способ приготовления:

В миску вбить яйца, добавить соль, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до пышной белой пены. Добавить молоко и растительное масло, еще раз взбить. Смешать муку, какао, разрыхлитель. Сухие ингредиенты просеять в тесто, перемешать миксером на низкой скорости. По консистенции тесто должно быть, как жидкая сметана. Форму смазать кусочком сливочного масла. Вылить тесто и поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку на 45 минут. Для глазури в сотейник необходимо налить молоко, добавить какао, шоколад, поломанный на кусочки, сахар. Сотейник поставить на огонь и при постоянном помешивании довести массу до закипания. Проварить еще пару минуть и убрать с огня. Готовый пирог разрезать на порционные кусочки, сделать в нем несколько проколов с помощью зубочистки и залить горячим шоколадным соусом. Оставить пропитаться на 2-3 часа. Перед подачей пирог посыпать дробленными орешками.

А если вы любитель шоколада, рекомендуем приготовить шоколадные вкусности по рецепту "Телеграфа". Такого лакомства вы не найдете ни в одном магазине.