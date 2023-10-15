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Шоколадное объедение: влажный пирог за 30 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Просто, быстро и очень вкусно, вы будете в восторге
Просто, быстро и очень вкусно, вы будете в восторге. Фото 1001receipt.net

Этот шоколадный пирог точно не оставит равнодушным сладкоежек

Не знаете, что приготовить к чаю или хотите угостить друзей чем-то вкусным, но не готовы тратить несколько часов на готовку? Приготовьте турецкий мега шоколадный пирог!

Готовится он чрезвычайно просто и легко: достаточно все смешать и отправить в духовку. Пирог получается высоким, с пористой текстурой, и идеально подходит в качестве основы для домашнего торта. А рецептом с нами поделились YouTube-канале "Кулинарим с Викторией".

Как приготовить турецкий шоколадный пирог

Ингредиенты:

Стакан 200 мл, диаметр формы 25*30 см

Тесто

  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Сахар — 1 стакан
  • Молоко 2.5% — 1 стакан
  • Какао порошок- 4 ст. л
  • Масло растительное- ½ стакана
  • Мука пшеничная — 1.5 стакана
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Соль — 1/2 ч. л.

Глазурь

  • Молоко 2.5% — 1 стакан
  • Какао порошок — 3 ст. л.
  • Шоколад темный — 100 г.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Дробленые орехи для украшения

Способ приготовления:

  1. В миску вбить яйца, добавить соль, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до пышной белой пены.
  2. Добавить молоко и растительное масло, еще раз взбить.
  3. Смешать муку, какао, разрыхлитель. Сухие ингредиенты просеять в тесто, перемешать миксером на низкой скорости. По консистенции тесто должно быть, как жидкая сметана.
  4. Форму смазать кусочком сливочного масла. Вылить тесто и поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку на 45 минут.
  5. Для глазури в сотейник необходимо налить молоко, добавить какао, шоколад, поломанный на кусочки, сахар.
  6. Сотейник поставить на огонь и при постоянном помешивании довести массу до закипания. Проварить еще пару минуть и убрать с огня.
  7. Готовый пирог разрезать на порционные кусочки, сделать в нем несколько проколов с помощью зубочистки и залить горячим шоколадным соусом. Оставить пропитаться на 2-3 часа.
  8. Перед подачей пирог посыпать дробленными орешками.

А если вы любитель шоколада, рекомендуем приготовить шоколадные вкусности по рецепту "Телеграфа". Такого лакомства вы не найдете ни в одном магазине.

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#Пирог #Выпечка #Готовим дома