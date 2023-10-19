Без яиц, масла и молока: такое печенье будете готовить ежедневно

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Любимое печенье с напитком – отличный перекус. Кроме вкусовых качеств сейчас ценится и его длительный срок хранения. Его можно просто положить в баночку, завернуть в бумажный или полиэтиленовый пакет — и печенье будет свежим долгое время.

Кажется, что приготовить вкуснятину дома очень сложно и трудоемко, однако мы с Tavolarte Gusto убедим вас в обратном. Сегодня мы приготовим шоколадное печенье без яиц, молока и масла. Еще один плюс этого рецепта — при желании печенье можно дополнить любимыми ингредиентами, например, шоколадной стружкой, нарезанными сухофруктами или изюмом. Без особого труда и дорогих продуктов вы получите фантастический результат.

Как приготовить шоколадное печенье без яиц, масла и молока

Ингредиенты:

130 г муки;

30 г горького какао-порошка;

50 мл подсолнечного масла (или льняного, или кокосового);

120 г темного шоколада 70%;

80 мл кипятка;

140 г коричневого или обычного сахара;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 щепотка соли.

Способ приготовления:

Растопите шоколад и смешайте с маслом. Вскипятите воду и добавьте в нее сахар. Все хорошо перемешайте до растворения сахара и вылейте все в миску. Отдельно просейте муку, какао, разрыхлитель и соль. Сухие ингредиенты добавьте в шоколадную массу. Все перемешайте и дайте смеси остыть. С помощью ложки сформируйте шарики и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Отправьте в печенье в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Достаньте из духовки, поднимите лопаткой, дайте полностью остыть вне формы.

Подавайте шоколадное печенье с кофе по-турецки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!