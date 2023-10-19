Без яиц, масла и молока: такое печенье будете готовить ежедневно
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С приготовлением справится даже начинающий кулинар
Любимое печенье с напитком – отличный перекус. Кроме вкусовых качеств сейчас ценится и его длительный срок хранения. Его можно просто положить в баночку, завернуть в бумажный или полиэтиленовый пакет — и печенье будет свежим долгое время.
Кажется, что приготовить вкуснятину дома очень сложно и трудоемко, однако мы с Tavolarte Gusto убедим вас в обратном. Сегодня мы приготовим шоколадное печенье без яиц, молока и масла. Еще один плюс этого рецепта — при желании печенье можно дополнить любимыми ингредиентами, например, шоколадной стружкой, нарезанными сухофруктами или изюмом. Без особого труда и дорогих продуктов вы получите фантастический результат.
Как приготовить шоколадное печенье без яиц, масла и молока
Ингредиенты:
- 130 г муки;
- 30 г горького какао-порошка;
- 50 мл подсолнечного масла (или льняного, или кокосового);
- 120 г темного шоколада 70%;
- 80 мл кипятка;
- 140 г коричневого или обычного сахара;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления:
- Растопите шоколад и смешайте с маслом.
- Вскипятите воду и добавьте в нее сахар. Все хорошо перемешайте до растворения сахара и вылейте все в миску.
- Отдельно просейте муку, какао, разрыхлитель и соль.
- Сухие ингредиенты добавьте в шоколадную массу. Все перемешайте и дайте смеси остыть.
- С помощью ложки сформируйте шарики и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Отправьте в печенье в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Достаньте из духовки, поднимите лопаткой, дайте полностью остыть вне формы.
Подавайте шоколадное печенье с кофе по-турецки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!