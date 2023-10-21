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Куриные отбивные с необычным вкусом: все дело в кляре

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Замечательное, не хлопотное блюдо для будней и праздников.
Замечательное, не хлопотное блюдо для будней и праздников.. Фото 1000.menu

Куриные отбивные в луковом кляре прекрасно подойдут для обеда или ужина

Куриные отбивные — довольно популярное блюдо практически в каждой семье. Они готовятся быстро и просто, а получаются очень вкусными.

Чтобы как-то разнообразить ежедневное меню, можно приготовить отбивные с изюминкой, пожарив их в луковой кляре. Это придаст пикантную нотку мясу, а курятина в такой шубке получится очень нежной. Рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить куриные отбивные в луковом кляре

Ингредиенты:

  • Лук — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст.л
  • Соль
  • Мука — 4-5 ст.л
  • Майонез — 2 ст.л
  • Куриная грудка — 500 г.
  • Черный молотый перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Лук измельчить в блендере.
  2. Добавить яйца, сметану, майонез, соль и муку, смешать до однородного состояния.
  3. Филе нарезать на тонкие пласты, отбить, посолить, поперчить.
  4. Мясо окунуть в кляр, перемешать. Можно оставить промариноваться на 30 минут или жарить сразу.
  5. Отбивные обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить быстрые котлеты "по-одесски". Они всегда получаются очень сочными и нежными.

Теги:
#Курятина #Готовим дома #Отбивные