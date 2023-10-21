Куриные отбивные с необычным вкусом: все дело в кляре
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Куриные отбивные в луковом кляре прекрасно подойдут для обеда или ужина
Куриные отбивные — довольно популярное блюдо практически в каждой семье. Они готовятся быстро и просто, а получаются очень вкусными.
Чтобы как-то разнообразить ежедневное меню, можно приготовить отбивные с изюминкой, пожарив их в луковой кляре. Это придаст пикантную нотку мясу, а курятина в такой шубке получится очень нежной. Рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".
Как приготовить куриные отбивные в луковом кляре
Ингредиенты:
- Лук — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 2 ст.л
- Соль
- Мука — 4-5 ст.л
- Майонез — 2 ст.л
- Куриная грудка — 500 г.
- Черный молотый перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Лук измельчить в блендере.
- Добавить яйца, сметану, майонез, соль и муку, смешать до однородного состояния.
- Филе нарезать на тонкие пласты, отбить, посолить, поперчить.
- Мясо окунуть в кляр, перемешать. Можно оставить промариноваться на 30 минут или жарить сразу.
- Отбивные обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить быстрые котлеты "по-одесски". Они всегда получаются очень сочными и нежными.