Куриные отбивные с необычным вкусом: все дело в кляре

Куриные отбивные в луковом кляре прекрасно подойдут для обеда или ужина

Куриные отбивные — довольно популярное блюдо практически в каждой семье. Они готовятся быстро и просто, а получаются очень вкусными.

Чтобы как-то разнообразить ежедневное меню, можно приготовить отбивные с изюминкой, пожарив их в луковой кляре. Это придаст пикантную нотку мясу, а курятина в такой шубке получится очень нежной. Рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить куриные отбивные в луковом кляре

Ингредиенты:

Лук — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 2 ст.л

Соль

Мука — 4-5 ст.л

Майонез — 2 ст.л

Куриная грудка — 500 г.

Черный молотый перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Лук измельчить в блендере. Добавить яйца, сметану, майонез, соль и муку, смешать до однородного состояния. Филе нарезать на тонкие пласты, отбить, посолить, поперчить. Мясо окунуть в кляр, перемешать. Можно оставить промариноваться на 30 минут или жарить сразу. Отбивные обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить быстрые котлеты "по-одесски". Они всегда получаются очень сочными и нежными.