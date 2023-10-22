Бутерброды с намазкой по этому рецепту не будете успевать подавать на стол

Намазка выручит в случае внезапного голода

Разнообразные намазки мы готовим часто. Они актуальны и в случае внезапного голода, и во время визита нежданных гостей, для быстрого завтрака. Что может быть проще и быстрее, чем достать из холодильника паштет и смазать его на кусочек хлеба?

Сегодня мы вместе с "Господинькою" поделимся рецептом невероятной рыбной намазки. Уверены, что она выручит вас не раз, ведь готовится просто и быстро из доступных продуктов, которые всегда под рукой или в ближайшем магазине. Бутерброды с такой намазкой будут съедаться в считанные секунды. Попробуем?

Как приготовить намазку из рыбных консервов

Ингредиенты:

батон или багет;

яйца – 4 шт.;

морковка – 1 шт.;

чеснок – 3-4 зубчика;

плавленый сырок – 100 г;

рыбные консервы – 1 шт.;

соль перец – по своему вкусу;

майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Хлеб или багет нарежьте, обжарьте кусочки на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Теплые гренки натрите чесноком и солью. Рыбные консервы в миске перетрите вилкой, добавьте натертую морковь. Яйца сварите, очистите, достаньте из них желтки и отправьте в консервы. Белки вместе с плавленым сырком натрите на терке, отправьте к другим ингредиентам. Все посолите, поперчите, добавьте майонез. Перемешайте намазку, нанесите на гренки и подавайте к столу.

Рекомендуем для перекуса приготовить потрясающие горячие бутерброды по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!