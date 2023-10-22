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Бутерброды с намазкой по этому рецепту не будете успевать подавать на стол

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант и для завтрака, и на перекус
Отличный вариант и для завтрака, и на перекус. Фото shuba.life

Намазка выручит в случае внезапного голода

Разнообразные намазки мы готовим часто. Они актуальны и в случае внезапного голода, и во время визита нежданных гостей, для быстрого завтрака. Что может быть проще и быстрее, чем достать из холодильника паштет и смазать его на кусочек хлеба?

Сегодня мы вместе с "Господинькою" поделимся рецептом невероятной рыбной намазки. Уверены, что она выручит вас не раз, ведь готовится просто и быстро из доступных продуктов, которые всегда под рукой или в ближайшем магазине. Бутерброды с такой намазкой будут съедаться в считанные секунды. Попробуем?

Как приготовить намазку из рыбных консервов

Ингредиенты:

  • батон или багет;
  • яйца – 4 шт.;
  • морковка – 1 шт.;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • плавленый сырок – 100 г;
  • рыбные консервы – 1 шт.;
  • соль перец – по своему вкусу;
  • майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Хлеб или багет нарежьте, обжарьте кусочки на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Теплые гренки натрите чесноком и солью.
  2. Рыбные консервы в миске перетрите вилкой, добавьте натертую морковь.
  3. Яйца сварите, очистите, достаньте из них желтки и отправьте в консервы.
  4. Белки вместе с плавленым сырком натрите на терке, отправьте к другим ингредиентам. Все посолите, поперчите, добавьте майонез. Перемешайте намазку, нанесите на гренки и подавайте к столу.

Рекомендуем для перекуса приготовить потрясающие горячие бутерброды по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #намазка