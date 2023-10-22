Бутерброды с намазкой по этому рецепту не будете успевать подавать на стол
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Намазка выручит в случае внезапного голода
Разнообразные намазки мы готовим часто. Они актуальны и в случае внезапного голода, и во время визита нежданных гостей, для быстрого завтрака. Что может быть проще и быстрее, чем достать из холодильника паштет и смазать его на кусочек хлеба?
Сегодня мы вместе с "Господинькою" поделимся рецептом невероятной рыбной намазки. Уверены, что она выручит вас не раз, ведь готовится просто и быстро из доступных продуктов, которые всегда под рукой или в ближайшем магазине. Бутерброды с такой намазкой будут съедаться в считанные секунды. Попробуем?
Как приготовить намазку из рыбных консервов
Ингредиенты:
- батон или багет;
- яйца – 4 шт.;
- морковка – 1 шт.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- плавленый сырок – 100 г;
- рыбные консервы – 1 шт.;
- соль перец – по своему вкусу;
- майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Хлеб или багет нарежьте, обжарьте кусочки на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Теплые гренки натрите чесноком и солью.
- Рыбные консервы в миске перетрите вилкой, добавьте натертую морковь.
- Яйца сварите, очистите, достаньте из них желтки и отправьте в консервы.
- Белки вместе с плавленым сырком натрите на терке, отправьте к другим ингредиентам. Все посолите, поперчите, добавьте майонез. Перемешайте намазку, нанесите на гренки и подавайте к столу.
Рекомендуем для перекуса приготовить потрясающие горячие бутерброды по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!