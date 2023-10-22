Любимый рецепт итальянцев: картошечка получится невероятно хрустящей и сочной

Попробуйте — и не пожалеете

Если у вас дома есть хотя бы немного картофеля, значит, вкусный обед или ужин вам гарантирован. Мы любим его жарить, готовить пюрешку и запекать в духовке.

Вот сегодня попробуем его запечь по итальянскому рецепту. Хрустящий снаружи и мягкий внутри, такой запеченный картофель по-итальянски будет отличным дополнением к любому мясному или рыбному блюду. Shuba рекомендует использовать свежий или сушеный розмарин для пикантности блюда. Попробуем?

Как приготовить запеченный картофель по-итальянски

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 900 г;

чеснок, зубчики — 6 шт.;

розмарин, веточка — 6 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 6 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 220 градусов. В форму для запекания налейте масло, отправьте в духовку. Картофель очистите, нарежьте крупными ломтиками, листья розмарина отделите от веточек, а зубчики чеснока очистите и пропустите через пресс. Картофель выложите на горячий противень, сверху положите сверху раздавленный чеснок и листья розмарина. Блюдо посолите, поперчите и перемешайте, отправьте в духовку на 20 минут. Через указанное время перемешайте картофель и запекайте еще 20 минут до золотисто-коричневого цвета картофельных ломтиков. Можете за 5 минут до окончания времени приготовления добавить в картофель тертый сыр. Для этого немного вытащите противень из духовки, посыпьте блюдо сыром и отправьте противень обратно. Подавайте картофель прямо в форме для запекания или на тарелке с бумажным полотенцем, чтобы полотенце впитало лишнее масло.

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